Ha permesso al compagno di picchiare il figlio di tre anni per “disciplinarlo”: le parole agghiaccianti della madre.

La scomparsa del piccolo Elijah Vue è stata denunciata per la prima volta il 20 febbraio e mesi dopo sono stati trovati resti umani che – pare – appartengano al bambino di tre anni: la mamma, Katrina Baur e il suo fidanzato Jesse Vang sono stati accusati di omicidio. Il destino architettato dalla madre per suo figlio.

Permette a fidanzato di uccidere il figlio per disciplinarlo

Secondo quanto affermato dalla polizia, un bambino di tre anni sarebbe stato assassinato dal suo fidanzato, dopo che lei lo aveva lasciato con il piccolo per “disciplinarlo” e “farlo diventare più forte“.

I resti del piccolo Elijah Vue sono stati ritrovati il ​​7 settembre: era scomparso mesi prima. La madre del bambino, Katrina Baur e al suo compagno Jesse Vang sono accusati di infanticidio.

Violenza su bambino

In passato, entrambi erano stati accusati di abbandono di minore, durante i mesi in cui il bambino era scomparso.

La polizia sospetta che l’uomo abbia ucciso il bambino dopo che la compagna glielo aveva lasciato per farlo “indurire” e per “disciplinarlo”.

In un primo momento, l’uomo aveva raccontato agli agenti di non aver più trovato il bambino al suo risveglio, ma le cose stavano diversamente. L’uomo avrebbe impedito alla madre di parlare con la polizia.

Dove sono stati ritrovati i resti del bambino

I resti del bambino sono stati trovati da un cacciatore di cervi che ha allertato l’ufficio dello sceriffo della contea di Manitowoc a Two Rivers, in Wisconsin.

Il procuratore distrettuale della contea di Manitowoc, Jacalyn LaBre, ha dichiarato che è stata proprio la donna a permettere al compagno di esercitare violenza contro il bambino, poi deceduto.

Il medico legale della contea di Fond du Lac ha classificato come omicidio la morte del bambino, non specificandone, però, le cause. per cause non specificate. Vang è accusato di abuso fisico su minore, di ripetuti atti volti a causare la morte, occultamento di cadavere e intralcio ad un agente.