Grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi 2023, Angelina Mango è riuscita a diventare un nome della musica italiana. In pochi anni, l’artista ha regalato ai fan canzoni che sono diventati tormentoni: da La noia a Che t’o dico a fa’, passando per Non sento più niente e Melodrama. Vi proponiamo una selezione di frasi tratte dai suoi brani più belli.

Cresciuta a pane e musica, in quanto figlia dell’indimenticabile Pino Mango e di Laura Valente, Angelina Mango è riuscita a costruirsi una carriera in poco tempo. A darle la possibilità di farsi conoscere e amare è stata Maria De Filippi, che l’ha scelta per la 22esima edizione di Amici. Il Festival di Sanremo 2024, invece, l’ha resa una star, assegnando la vittoria alla sua canzone La noia. Poco dopo, con la partecipazione all’Eurovision Song Contest, pur non conquistando il podio, ha ottenuto un grande successo a livello internazionale. Di seguito, vi proponiamo una selezione di frasi tratte dalle canzoni più belle di Angelina Mango:

Ti chiedo scusa amore mio. Se non amo le parole. Quanto amo te. Ti chiedo scusa amore mio. Se ti parlo di dolore. Ma non so cosa è. (Mani vuote)

Abbiamo tutti una famiglia lontana che ci lascia la salsedine addosso. Abbiamo voglia di vivere, paura di morire. A volte il contrario, a volte solo voglia di fare l’amore. Io nelle cose mi ci butto di testa. Io come un sasso, tu la prossima onda. (Voglia di Vivere)

Io giro di notte notte. Per le strade di Milano non mi so fermare. A volte grido forte forte. Per coprire sto silenzio che mi fa tremare. Hey, questa testa è un walkman, walkman. Che gira gira il cd mi taglia il cranio a metà, hey. Questa testa è un walkman, walkman. (Walkman)

Così nella casa del mulino bianco. Io selvatica come il capo del branco. Ho sbranato a sangue freddo le emozioni più forti, prima del tempo. Prima che potessero opporsi, prima del tempo. Principessa di un castello caduto in rovina. Ho già l’anima salda di una regina, di una regina. E Milano mi accoglie senza troppe domande. Mi impone solamente l’ansia sociale. (Formica)

Sento i passi trascinati dei giganti. Mentre parlano di vita, morte, spazio-tempo, pace, amore, eccetera. Eccetera, eccetera, eh (eccetera, eccetera). Forse il soffitto cederà, cederà, cederà, cederà, cederà. Forse il soffitto cederà. (Eccetera)

Ogni volta è la stessa storia. Lascio per strada i sensi. E poi li trovo dentro la mia testa. Tra i miei rituali e i giorni persi. Oggi come stai? Sì, non c’è male ma. Sì, non c’è male ma. Come stai? Eh, sì, non c’è male ma. Sì, non c’è male ma, eh. (Rituali)

E quando ti sveglio e mi guardi così. A me basta tutto questo. Mi basta restare in silenzio. E non ho più voglia di andarmene via, mhm. (Ci pensiamo domani)

Se questo viaggio è un po’ più strano. Di come pensavamo. Quando eravamo io e te. E e e chiedo scusa. Se mi aggrappo alle tue dita. E divento una matita. E continuo a scrivere. Ti chiedo scusa. Se poi sono partita. Per prendermi la vita. Che scappava via da me. (Mani vuote)

Certo anche quello non sarebbe male. Ma sai, oggi no, io vorrei avere soltanto il tuo aspetto. Per piacermi anche io quanto mi piaci tu che. Sei tutte le strade che non ho percorso. (Voglia di vivere)

Mi sembra di impazzire. L’amore è tutto in testa? Oppure è nel vino a tavola O in un vecchio che muore in pace? Mi sembra solo di capire. Che tutto quello che ho fatto. Mi ha portato a te. E a me che comunque scappo. Perché son debole di cuore. Perché son debole di cuore. (Sono aggrappata a te)

Nove maggio, m’hê lassat’. So’ rimasto sott’â botta, ‘mpressiunat’. Nove maggio, m’hê sciarmat’. So’ rimasto sott’â botta, ‘mpressiunat’, mmh. Nove maggio, m’hê scurdat’. T’hanno visto ca turnave ‘nzieme a n’at’. Nun me siente e nun me pienz’. Tengo ‘o core ca nun po’ purtá pacienz’. (Nove maggio)

Perché dopo giorni, dopo giorni, dopo giorni. Non ricordo neanche come ti chiami, come ti chiami, boom. Servono giorni, dopo giorni, dopo giorni perché. Forse dopo tutto, dopo tutto, dopo tutto non rimane proprio niente di noi. (Vita morte e miracoli)

Mi chiamano per nome, con il mio nome vero. Angelina Mango forse è troppo sincero. Ma non so nascondere chi sono e chi ero. (Walkman)

Quando son nata nevicava pure se era aprile. E mi hanno dato un nome da nonna seduta in cortile. Forse era già scritto che sarei cresciuta in fretta. E che al momento di sbagliare sarei stata già vecchia. (Formica)

Ormai ti amo e tu mi ami, eh. Se non lo vedi, metti gli occhiali, eh. E non diciamolo per scaramanzia, che. Non si sa mai, non si sa mai, però. (Che t’o dico a fa’)

