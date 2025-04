Cos’è WikiTok? Nell’epoca in cui lo scrolling fa da padrone è necessario che il settore della divulgazione si adegui.

Si va sempre di fretta, anche quando non lo impone l’orologio, e la soglia di attenzione delle persone è sempre più bassa. Forse è proprio per questo che è nato WikiTok, la nuova frontiera della divulgazione. Scopriamo cos’è, come funziona e in che modo potrebbe ampliare le conoscenze di nuove e vecchie generazioni.

WikiTok: cos’è e come funziona

Dalla Generazione Z in poi lo scrolling è diventato un vero e proprio tenore di vita. L’abitudine di navigare sullo smartphone alla velocità della luce è un mood, che neanche a dirlo si applica anche alla vita reale. La soglia di attenzione si è abbassata talmente tanto che anche il settore delle notizie si è adeguato, dando poche e brevi informazioni. Ed è proprio su questa scia che è nato WikiTok. Il suo scopo? Rendere la divulgazione appetibile, come se fosse un contenuto di TikTok.

Partendo dalle informazioni disponibili su Wikipedia, WikiTok è strutturato come se fosse un vero e proprio social. Le voci della nota enciclopedia vengono presentate in flusso continuo, proprio come i video di TikTok o Instagram, e in modo casuale. In questo modo, gli utenti possono navigare tra le varie informazioni e, magari, trovare qualche news interessante.

WikiTok riuscirà a conquistare gli utenti?

WikiTok consente di sbirciare tutte le notizie in flusso continuo e in modo casuale: dagli eventi storici e sportivi alle biografie di personaggi di rilievo, passando per le curiosità più bizzarre. Vi potrebbe capitare, ad esempio, di beccare la definizione di Whale-tail, ossia la parte posteriore a forma di Y o T di uno slip quando è visibile dal bordo di pantaloni o gonne, simile alla coda di una balena. Questa nuova forma di divulgazione riuscirà a conquistare gli utenti? E’ probabile, d’altronde sempre di scrolling si tratta.