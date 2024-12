TikTok: ecco come funziona la “teoria dell’uva” per trovare l’amore a Capodanno

Su TikTok è diventata virale la “teoria dell’uva” per trovare l’amore a Capodanno: ecco come funziona il trend che ‘unisce’ i single.

Se siete assidui frequentatori di TikTok vi sarete di certo imbattuti nella “teoria dell’uva“, la nuova tendenza che permette di trovare l’amore a Capodanno. In realtà, non si tratta di un trend di ultima generazione, visto che questa usanza affonda le radici agli inizi del Novecento, per la precisione in Spagna.

TikTok: spopola la “teoria dell’uva” per trovare l’amore a Capodanno

“Direi alle altre persone single di seguire la tendenza della teoria dell’uva perché non hanno nulla da perdere: qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere?“, si legge a didascalia di uno dei tanti video che spopolano su TikTok. Di certo, se vi siete imbattuti in questo nuovo trend sapete benissimo di cosa si tratta. Al contrario, se non avete mai visto contenuti di questo tipo e siete anche single, mettetevi comodi perché il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per vivere una bella storia d’amore.

La “teoria dell’uva” è dedicata a tutti i single che sperano di trovare l’amore nei prossimi 365 giorni. La tendenza, infatti, è diventata virale a ridosso di Capodanno, quando le persone sono solite abbandonarsi a bilanci che talvolta possono rivelarsi disastrosi. Ma quello che per molti è solo un nuovo trend, è in realtà un nuovo trend che affonda le radici nella Spagna di inizio Novecento, precisamente ad Alicante nel 1909.

E’ in questo periodo che in terra iberica è nato il rituale de “las uvas de la suerte”, in italiano “l’uva della fortuna”. La sera del 31 dicembre, così come accade in tanti altri Paesi, gli spagnoli consumano un acino per ogni mese dell’anno, dodici in totale, uno per ogni rintocco dell’orologio. E’ una sorta di augurio, un modo per dare il benvenuto al nuovo anno con la speranza che sia ricco e prosperoso in tutti i campi, amore compreso.

Come funziona la teoria dell’uva?

Secondo la teoria dell’uva, come avrete facilmente intuito, basta mangiare 12 chicchi d’uva allo scoccare del nuovo anno e attendere con pazienza che la fortuna investa la propria esistenza. Non bisogna fare nulla di complicato, se non registrarsi mentre si consuma il frutto simbolo dell’abbondanza e aspettare il 31 dicembre dell’anno successivo per condividere su TikTok il recap, ossia il bilancio degli ultimi 365 giorni. Insomma, il risultato non è garantito, ma, visto che in molti sostengono di aver trovato l’amore proprio grazie a questo trucchetto, tentar non nuoce.