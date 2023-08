Frasi per fare un brindisi: le cose migliori da dire prima di brindare con il proprio partner o propri amici.

Alzare il bicchiere per fare un brindisi non è una consuetudine moderna. Si tratta di un gesto antico e universale, ricco di significato e spesso accompagnato da grandi emozioni. Non a caso, si brinda in momenti particolarmente importanti per le nostre vite, come durante un matrimonio, un compleanno, una laurea o una semplice cena tra amici. Qualunque sia l’occasione, il momento del brindisi rappresenta sempre un’opportunità per esprimere i propri sentimenti. Ma quali sono le frasi giuste per un brindisi?

Tutti ce lo chiediamo da sempre. Trovare le parole giuste per un brindisi davvero memorabile è una sfida quasi impossibile. Non a caso, spesso veniamo colti dal timore di non dire cose all’altezza dell’occasioni, di cadere nel banale, e questo può essere un motivo di frustrazione. Se sei alla ricerca delle cose più giuste da dire prima di un brindisi, proviamo ad aiutarti noi attraverso alcune frasi che potrebbero diventare una vera fonte di ispirazione.

Frasi per un brindisi: le più belle

Non tutti sono esperti nella scelta delle parole o nel fare un brindisi, e per questo motivo può essere sicuramente utile aiutarsi cercando ispirazione in alcune frasi, più o meno famose, utilizzabili per celebrare un traguardo raggiunto o qualcosa che sta per compiersi.

brindisi bicchieri vino festa

Che si preferiscano parole toccanti e sentimentali o battute spiritose e divertenti, esistono frasi per brindisi adatte a tutti i gusti e a tutte le occasioni. A prescindere da ciò che si vuole celebrare, con queste frasi potrai riuscire a regalare grandi emozioni a tutti i presenti, e coinvolgerli in un brindisi davvero indimenticabile. Ecco un elenco di alcune delle più belle in assoluto:

– Se succede qualcosa di brutto si beve per dimenticare, se succede qualcosa di bello si beve per festeggiare, se non succede niente si beve per far succedere qualcosa. (Charles Bukowski)

– Il primo bicchiere è per la sete; il secondo, per la gioia, il terzo, per il piacere; il quarto, per la follia. (Apuleio)

– Brindo agli amici buoni, agli amori perduti, agli obiettivi nuovi, all’ordinaria follia di tutti i giorni, a tutto quello che una volta c’è stato, al fatto che tutto finisce ed a un anno nuovo. Vi auguro 12 mesi paghi, 52 settimane felici, 365 giorni incantevoli, 8760 ore unici, 525600 minuti indimenticabili e 31536000 secondi che tolgono il fiato…

– Con questo vino che è una delizia, facciamo un brindisi all’amicizia…

– Son finiti i giorni tediosi, faccio un brindisi agli sposi.

– Questo vino è un rosato, faccio un brindisi a chi si è appena sposato.

– Quest’oggi di gioia ci ha riempito il cuore, faccio un brindisi al neo dottore!

– Assieme i tuoi amici che ora festa ti fanno brindiamo con gioia al tuo compleanno!

– A mali estremi… bevi e rimedi. Un brindisi!

– Brindo agli amici e ai nemici.

Alle persone che mi hanno fatto del male rendendomi più forte, formando il mio carattere.

Brindo agli amici che hanno riso con me, ma che hanno anche condiviso le lacrime, mi hanno teso la mano quando ne ho avuto bisogno, e non sono scomparsi come molti fanno, nel momento del buio. Ai miei genitori che mi hanno dato la vita, e alle mie sorelle che l’hanno arricchita costruendo con me quelle basi solide di un rispetto familiare che a nulla si può paragonare.

Alla scrittura, che da sempre è stata la mia via di fuga quando la vita diventava insopportabilmente pesante. Brindo a un nuovo anno che si appresta ad arrivare, alle speranze risposte in esso, e al ricordo di tutti gli anni trascorsi fino ad oggi. Allo specchio, questo sconosciuto da cui fuggo, impaurito dal suo saper parlare senza voce, dal suo dir tutto senza impiegare le parole. Brindo a questa meravigliosa vita, a questo viaggio bellissimo che ci è stato concesso d’iniziare. E alla mia valigia d’esperienza, che mai smetterò d’aver voglia di riempire! (Anton Vanligt)

– Brindo alla vita e a chi sa sorridere sempre.

– Faccio un brindisi, e me ne vado subito. Un brindisi che m’ha insegnato mia nonna. Viva Bacco, e viva Amore: l’uno e l’altro ci consola; uno passa per la gola, l’altro va dagli occhi al cuore. Bevo il vin, cogli occhi poi… Faccio quel che fate voi. (Carlo Goldoni)

Cosa dire per fare un brindisi

Se non sono le frasi a effetto che ti interessano per fare un brindisi, bensì le frasi di rito da dire mentre si alzano in alto i calici e i bicchieri, esistono diverse formule che possono fare al caso tuo. Oltre al più classico ‘cin cin’, utilizzato in Italia ma di origine cinese, o l’altrettanto famoso ‘prosit’ di derivazione latina, esistono infatti tante altre formule provenienti dal resto del mondo.

Ecco alcune delle più utilizzate:

– gesondheid (afrikaans)

– gëzuar (albanese)

– gom bui (cantonese)

– na zdraví (ceco)

– yung sing, gan bei, gānbēi (cinese)

– konbae (coreano)

– živjeli (croato)

– skål (danese, norvegese, svedese)

– l’chaim (ebraico)

– fee sihetak, bisochtak (arabo egiziano)

– santé, tchin tchin (francese)

– kanpai (giapponese)

– stín ygeiá sou/sas (greco)

– okole maluna (hawaiano)

– cheers (inglese)

– sláinte (irlandese)

– proost, gezondheid (olandese)

– na zdrowie (polacco)

– saúde (portoghese)

– pentru sanatate, noroc (romeno)

– vaše zdorov’e (russo)

– salud (spagnolo)

– maisha marefu (swahili)

– Prost, zum Wohl (tedesco)

– şerefe (turco)

– budmo (ucraino)

– kedves egeszségedre (ungherese)