Le frasi di incoraggiamento per un’amica possono essere davvero utili in momenti particolari: vediamo cosa scrivere per dare conforto.

Cosa scrivere per dimostrare vicinanza ad un’amica che sta soffrendo? Non servono poemi o gesti eclatanti, ma è importante riuscire ad essere empatiche, dimostrando la propria vicinanza. Diamo uno sguardo alle frasi più profonde, a quelle in grado di donare un po’ di conforto.

Frasi di incoraggiamento per un’amica: cosa scrivere?

Non tutti, in particolari momenti della vita, sono in grado di scegliere le giuste parole di conforto. Quando un’amica vive un periodo complicato, segnato da un dolore che difficilmente si può esprimere a parole, è importante far sentire la propria presenza. Anche quando ci si sente rifiutati o non accolti, è fondamentale esprimere vicinanza. Passata la tempesta, infatti, sarà proprio l’atteggiamento avuto in determinati momenti a fare la differenza. Non stiamo parlando di gesti eclatanti, che forse sarebbero anche fuori luogo, ma di frasi di consolazione che possono essere una carezza per l’anima ferita. Volendo, possiamo leggerle a noi stessi, magari per scorgere la famosa luce in fondo al tunnel. Tra le frasi di incoraggiamento per momenti difficili più profonde di sempre ci sono:

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

frasi di incoraggiamento per un’amica: idee

Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità. (Albert Einstein);

Ognuno ha dentro di sé una buona notizia. La buona notizia è che non sai quanto grande puoi essere! Quanto sei capace di amare! Quello che puoi realizzare! E qual è il tuo potenziale. (Anna Frank);

Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs);

Quando accade l’impensabile, il faro è speranza. Una volta che scegliamo la speranza, tutto è possibile. (Christopher Reeve);

Sbagli il 100% dei colpi che non spari. (Wayne Gretzky);

Insisti. Niente può prendere il posto della perseveranza. Il talento non lo farà. Niente è più comune di un uomo di talento che non ha successo. Il genio non lo farà. Il genio incompreso è quasi un proverbio. L’educazione non lo farà. Il mondo è pieno di derelitti educati. Solo la perseveranza e la determinazione sono onnipotenti. (Calvin Coolidge);

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite. (Mark Twain);

Le istruzioni fanno molto, ma l’incoraggiamento tutto. (Goethe);

Il carattere non può essere sviluppato nel benessere e nella tranquillità. Solo attraverso l’esperienza di prova e sofferenza l’anima può essere rinforzata, l’ambizione ispirata, ed il successo ottenuto. (Hellen Keller);

Preoccuparsi non svuota il domani dei suoi dispiaceri, ma svuota l’oggi dalla forza. (Corrie Boom);

Chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. (Friedrich Nietzsche);

Quando la vita ti butta giù, bisogna puntare i piedi a terra e risalire, tornare in superficie e ricominciare a respirare (Sheryl Sandberg);

La gioia viene sempre dopo il dolore. (Guillaume Apollinaire);

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. (Agostino d’Ippona).

Frasi di conforto per persone in difficoltà

Un messaggio di incoraggiamento può anche non ricevere risposta, non importa. Quello che conta è dimostrare vicinanza. Il dolore, se condiviso, fa un po’ meno male e non è un modo di dire. Certo, non è semplice per nessuno, né per la persona che soffre e né tantomeno per colei che ha il difficile compito di consolare, però è l’amicizia ne uscirà rafforzata.

frasi di incoraggiamento per un’amica in difficoltà