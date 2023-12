Il bonus rottamazione 2024 consente di ottenere fino a 13.750 euro per l’acquisto di una nuova macchina: ecco come funziona.

Buone notizie per quanti intendono acquistare una macchina nuova nel 2024: la manovra ha confermato il bonus rottamazione. In base all’auto che si intende dare via, si otterrà un contributo che può arrivare fino a 13.750 euro. Vediamo come funziona.

Bonus rottamazione 2024: più l’auto è vecchia e maggiore sarà l’importo

Il Governo Meloni ha deciso di mantenere il bonus rottamazione anche per il 2024. Oltre che l’automobile, l’incentivo comprende anche le moto e gli scooter. Ovviamente, in vista delle imposizioni dell’Unione Europea, il contributo è valido soltanto se si intende acquistare una vettura ibrida o elettrica.

L’auto da rottamare viene valutata in base alla sua vecchiaia. Quindi, più è datata – quindi maggiormente inquinante – e più alto sarà il valore riconosciuto. Si va da un minimo di 1,500 euro ad un massimo di 11 mila euro che possono arrivare fino a 13.750 mila euro per i redditi più bassi. Il decreto ufficiale verrà approvato a gennaio 2024 ma, stando a quanto anticipato dal Sole24Ore, il bonus dovrebbe essere diviso in tre fasce:

0-20 grammi di CO2 per km (auto full electric) – con maggiorazione del 25% per Isee inferiore a 30mila euro;

21-60 (ibride plug-in) – con maggiorazione del 25% per Isee inferiore a 30mila euro;

61-135 (ibride full ma anche diversi modelli diesel e benzina Euro6).

Bonus rottamazione 2024: a quanto ammonta?

Come anticipato, il bonus rottamazione 2024 cambia in base alla macchina che si possiede. Quanti scelgono di acquistare una nuova auto senza rottamare potranno ottenere un contributo di 6 mila euro nella fascia 0-20, che scende a 4 mila nella 21-60 e si azzera nella terza categoria di emissioni. Dando indietro una vettura, invece, l’incentivo aumenta:

rottamazione fino a Euro 2 : 0-20 grammi a 11 mila euro, 21-60 grammi 13.750 euro e 61-135 grammi 8 mila euro;

: 0-20 grammi a 11 mila euro, 21-60 grammi 13.750 euro e 61-135 grammi 8 mila euro; rottamazione Euro 3 : 0-20 grammi a 10 mila euro, 21-60 grammi 12.500 euro e 61-135 grammi 6 mila euro;

: 0-20 grammi a 10 mila euro, 21-60 grammi 12.500 euro e 61-135 grammi 6 mila euro; rottamazione Euro 4 : 0-20 grammi a 9 mila euro, 21-60 grammi 11.250 euro e 61-135 grammi 5.500 euro;

: 0-20 grammi a 9 mila euro, 21-60 grammi 11.250 euro e 61-135 grammi 5.500 euro; soglia prezzo max (Iva esclusa): 0-20 grammi 35 mila euro, 21-60 grammi 45 mila euro e 61-135 grammi 35 mila euro.

Il bonus rottamazione vale anche per moto, scooter, tricicli e quadricicli. Si otterranno fino a 4 mila euro per l’acquisto di un modello elettrico dando indietro un Euro 0, 1, 2 o 3.