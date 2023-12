Cosa significa Aloha? Il termine hawaiano è ormai utilizzato e apprezzato in tutto il mondo, tanto che viene usato come saluto.

Gli hawaiani sono sempre felici ed esprimono gioia da tutti i pori. Forse è per la loro filosofia, oppure per il modo di vivere il presente, ma il loro aloha ha preso piede anche al di fuori dell’arcipelago. Vediamo cosa significa il termine e quando si usa.

–Origine: hawaiana.

-Quando viene usato: per indicare l’amore universale e come forma di saluto.

-Lingua: hawaiano.

-Diffusione: globale.

Cosa significa Aloha?

Termine hawaiano ormai diffuso in tutto il mondo, la parola aloha ha diverse traduzioni, come: amore, amare, voler bene, buongiorno o arrivederci. Secondo alcuni etimologi, nasce dall’unione di alo che significa condivisione e oha che indica gioia e affetto. Allo stesso tempo, però, alo può descrivere il momento presente, il qui e ora, mentre ha il respiro, l’energia vitale.

In ogni modo, aloha è un’espressione di amore universale, sia personale che individuale. Può essere letto anche come condivisione della gioia di vivere nel presente, senza pensare al passato o al futuro. Oggi, sia da quanti vivono alle Hawaii che da coloro che vi soggiornano per vacanza, il termine viene usato a mo’ di saluto che esprime amorevolezza, gioia e armonia.

Esempi d’uso

Il termine aloha viene utilizzato soprattutto alle Hawaii, quando gli abitanti del luogo accolgono i visitatori. Al posto di benvenuti, o welcome, sentirete facilmente esclamare: “Aloha”. Allo stesso modo, il termine si usa nel momento del congedo. Di seguito i due esempi d’uso più comuni:

“Aloha signori, benvenuti alle Hawaii“.

“Aloha signori, che lo spirito delle Hawaii vi accompagni nel viaggio verso casa“.

“Arrivederci, speriamo di avervi trasmesso un po’ del nostro spirito. Aloha, for ever and ever“.