Boyfriend blush è la tendenza che sta spopolando su TikTok: vediamo cos’è, come funziona e perché è uno dei trend più cool di sempre.

Se non avete ancora sentito parlare della Boyfriend blush significa che frequentate poco, o per niente, TikTok. Si tratta di una tendenza che ha letteralmente conquistato il popolo social, ma che alle ‘vecchie’ generazioni potrebbe apparire come un revival. Vediamo cos’è e come funziona.

Boyfriend blush, nuova tendenza su TikTok: cos’è?

La nuova tendenza Boyfriend blush, già dal nome, dovrebbe far capire il settore a cui si riferisce. Stiamo parlando di un trend esploso su TikTok, che si muove all’interno del mondo del beauty. Al centro della scena ci sono le guance e un tipo particolare di make up che serve a valorizzarle al meglio. Per le ‘vecchie’ generazioni si tratta di un vero e proprio revival, che riporta la mente le giornate passate all’aperto, i tanto amati picnic in campagna, quando per divertirsi bastavano un plaid e un pallone.

Lasciando da parte i ricordi e tornando alla Boyfriend blush, al centro della scena ci sono le guance e gli zigomi. Queste parti del viso vanno evidenziate in modo naturale, cercando di ricalcare l’aspetto che il volto assume quando si arrossisce o si è affaticate. L’effetto deve essere proprio quello di una giornata trascorsa all’aria aperta, oppure di una partita di calcio, rugby o qualsiasi altro sport.

“Pensate a un giovane principe, come William e Harry, entrambi hanno quel rossore che dal centro delle guance scende verso la mascella. Sembra giovanile, sportivo. Sembra il rossore del fidanzato!“, ha spiegato sui social la make-up artist Mallory Rosses.

Come si fa il Boyfriend blush?

Secondo la tendenza del Boyfriend blush, il colore sulle guance e gli zigomi deve essere poco preciso. Si parte dal centro del viso e si va verso sopra e verso la parte superiore dell’orecchio e verso la mascella. Questo nuovo trend di TikTok è adatto per tutte le forme del volto, dall’ovale al rotondo, ma dà un effetto so cool quando si ha un bel visino a forma di cuore.