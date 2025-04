Lucio Corsi: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Lucio Corsi: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Anche se a Sanremo 2025 è arrivato al terzo posto della classifica finale, Lucio Corsi ha trionfato alla grande. Ha riscosso un successo pazzesco, tanto che adesso si concede il suo primo vero tour in giro per l’Italia. Tante date, nel corso delle quali porterà in scena una scaletta che farà impazzire i fan: ecco le date dei concerti e le relative location.

Lucio Corsi: le date del tour 2025

Dopo l’immenso successo ottenuto al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Volevo essere un duro, Lucio Corsi è pronto per girare l’Italia in lungo e in largo con il suo tour. Durante i concerti, l’artista toscano porterà in scena alcuni dei suoi brani più famosi. La data zero della tournée è fissata per il 10 aprile all’Afterlife di Perugia, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Lucio Corsi:

10 aprile – Afterlife, Perugia;

13 aprile – Estragon, Bologna;

15 aprile – Teatro Concordia, Torino;

16 aprile – Teatro Cartiere Carrara, Firenze;

18 aprile – Atlantico, Roma;

23 aprile – Casa della musica, Napoli;

28 aprile – Hall, Padova;

29 aprile e 4 maggio – Alcatraz, Milano;

12 giugno – Parco Bissuola, Mestre (VE);

14 giugno – Musicastelle, Saint Nicolas (AO);

17 giugno – Arena in Fiera, Cagliari;

21 giugno – Ippodromo delle Capannelle, Roma;

25 giugno – Sequoie Music Park, Bologna;

27 giugno – Trentino Music Arena, Trento;

28 giugno – Altraonda Arena del Mare, Genova;

29 giugno – La Prima Estate – Parco Bussoladomani, Lido di Camaiore (LU);

6 luglio – L’Umbria che spacca, Perugia;

8 luglio – Flowers Festival, Collegno (TO);

10 luglio – Men/Go, Arezzo;

13 luglio – Un’Estate da Belvedere, Caserta;

18 luglio – Festival Abbabula, Sassari;

19 luglio – Rocce Rosse & Blues Festival, Lanusei (NU);

23 luglio – Termoli Summer Festival, Termoli (CB);

24 luglio – Mind Festival, Montecosaro (MC);

27 luglio – No Borders Music Festival, Laghi di Fusine (UD);

2 agosto – La Rotonda by la Mobiliare, Locarno (Canton Ticino);

6 agosto – Villa Bellini, Catania;

7 agosto – Ypsigrock, Castelbuono (PA);

10 agosto – Locus Festival, Locorotondo (BA);

11 agosto – Cave del Duca, Lecce;

12 agosto – Color Fest, Lamezia Terme (CZ);

17 agosto – Teatro delle Rocce, Gavorrano (GR);

18 agosto – Summer Nights, Follonica (GR);

30 agosto – ACIELOAPERTO Festival Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (FC);

31 agosto – Mantova Summer Festival Palazzo Te, Mantova;

7 settembre – Ippodromo Snai San Siro Milano Summer Festival, Milano.

La scaletta delle canzoni

Nei concerti 2025 Lucio Corsi porterà in scena una scaletta con suoi più grandi successi. Ecco le canzoni con cui allieterà gli spettatori: