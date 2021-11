Federico Basso di nome, ma non vi inganni sull’altezza! Scopriamo tutte le curiosità sul comico di Zelig che fa divertire il pubblico con il suo straordinario talento…

Conoscete la storia di Federico Basso, uno dei grandi volti della trasmissione Zelig? Partiamo alla scoperta del suo mondo, dalla biografia alla vita privata, passando per le tappe chiave di una brillante ed effervescente carriera tra i più grandi palchi d’Italia! Ecco chi è il comico, dentro e oltre i riflettori dello spettacolo che lo hanno visto conquistare un’importante fetta di successo!

Chi è Federico Basso e dove vive?

Federico Basso è nato Torino, sotto il segno del Capricorno, il 1º gennaio 1975. È un comico e autore televisivo affermato, volto che il pubblico ha visto anche come conduttore di Zelig Off al fianco di Teresa Mannino! Si è diplomato come perito elettronico e durante la sua adolescenza si è avvicinato al mondo dell’umorismo e del cabaret, per poi scegliere di iscriversi alla Scuola civica di cinema e televisione di Milano (città in cui vive). Cresciuto con gli spettacoli d’improvvisazione teatrale, è approdato nei laboratori Zelig nel 2003 ed è un monologhista di grande talento.

La vita privata di Federico Basso

Per quanto riguarda la vita privata, non si conosce molto. La storia personale del comico, oltre i riflettori di teatro, cinema e televisione, è materia che sembra sfuggire continuamente ai radar, complice la sua riservatezza. Attraverso alcuni scatti social si intuisce che abbia una relazione, ma non si sa altro della sua sfera sentimentale e della compagna.

Federico Basso: altre 6 cose da sapere…

– A dispetto del cognome che porta, Federico Basso vanta una notevole altezza (1 metro e 98!).

– Su Instagram è seguito da migliaia di follower e condivide spesso aggiornamenti sulla sua attività.

– La sua grande passione, oltre il cabaret, è la fotografia.

– Il suo motto è: “Beato chi sa ridere di se stesso perché non finirà mai di divertirsi“.

– Come autore ha firmato la sit-com Belli Dentro, Zelig Off e i testi della prima serata di Zelig.

– Amante della standup comedy, tra i suoi idoli figurano Woody Allen, Jerry Seinfeld e Dane Cook.

Fonte foto: https://www.instagram.com/federicosmo/?hl=it