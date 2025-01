La finestra di fronte: ecco le location del film con Giovanna Mezzogiorno

Ecco quali sono le location di La finestra di fronte, film diretto da Ferzan Ozpetek con protagonista Giovanna Mezzogiorno e Raoul Bova.

Uno dei film di maggiore successo di Ferzan Ozpetek è La finestra di fronte. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2003 ed è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, come dimostrano i numerosi premi vinti (tra cui quello al Miglior Film al David di Donatello, ai Ciak d’Oro e al Globo d’Oro). La protagonista è Giovanna, una donna sposata e con due figli, che è stanca della propria routine. Vediamo ora quali sono le location di La finestra di fronte.

La finestra di fronte: le location del film

La finestra di fronte stato girato a Roma, città dove è stata anche ambientata la storia raccontata. La location principale è il palazzo dove abita la protagonista, Giovanna che nella realtà è il condominio ATER in Via di Donna Olimpia.

Raoul Bova

Ma tra le location del film noviamo anche il parco di Monte Caprino riconoscibile per la vista sul Teatro Marcello. Il bar dove Giovanna si ferma con il vicino Lorenzo è invece il Bar Bartaruga, in via Sant’Amborogio. Il bar dove invece conosce Lorenzo è in Piazza dell’Emporio. In Piazza in Piscinuila c’è invece la casa dove abita Davide Veroli.

La finestra di fronte: il cast del film

La protagonista di La finestra di fronte, Giovanna, è interpretata da Giovanna Mezzogiorno. Il suo vicino Lorenzo è invece impersonato da Raoul Bova. Nel cast del film sono poi presenti anche Filippo Nigro, che veste i panni del marito della protagonista, Filippo, Massimo Girotti, che è invece Davide (Massimo Girotti è morto poco dopo aver ultimato le riprese).

Completano il cast di La finestra di fronte Serra Yilmaz, Maria Grazia Bon, Benedetta Gargarismi Massimo Poggio, Rosaria De Cicco, Ivan Bacchi e Flavio Insinna.