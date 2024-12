Affari Tuoi, il dottore beffa il suo sosia. Pietro la prende con filosofia: “Chi si accontenta gode”

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 8 dicembre è stato Pietro, il concorrente della regione Puglia.

Quando aveva partecipato per la prima volta ad Affari Tuoi come pacchista, Stefano De Martino aveva subito fatto notare la somiglianza fisica con il dottore: parliamo di Pietro, il concorrente della regione Puglia che è stato protagonista della puntata andata in onda domenica 8 dicembre su Rai 1. Una puntata terminata con una vincita ma che per il concorrente sarebbe potuta terminare decisamente meglio. Ripercorriamo allora quello che è successo.

Affari Tuoi: la puntata di domenica 8 dicembre 2024

Pietro ha giocato la propria partita accompagnato dalla moglie: il pacco che ha pescato all’inizio era il numero 12. Dopo le prime sei chiamate il concorrente è riuscito a mantenere i premi da 100.000, 200.000 e 300.000 euro. La prima offerta del dottore è stata di 42.000 euro ma il concorrente l’ha rifiutato.

Stefano De Martino

Ma mano che la puntata è proseguita, Pietro ha iniziato a chiamare anche i pacchi più importanti, tra cui quello da 300.000 e quello da 100.000 euro. Quando restavano solamente otto pacchi da aprire, la situazione in cui si trovava Pietro era invidiabile: restano da trovare tre pacchi blu e poi quelli da 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 e 200.000 euro. In quel momento Pietro è stato chiamato a effettuare un solo tiro nel quale ha eliminato dal gioco il premio da 10.000. L’offerta del dottore è stata di 30.000 euro ma Pietro l’ha rifiutata.

Andando avanti con il gioco il concorrente ha però eliminato anche il pacco da 200.000 euro ed è arrivato alla fine della partita con ancora da trovare i premi da 20.000 e da 50.000 euro. A quel punto l’offerta del dottore è stata di 35.000 euro. “Chi si accontenta, gode. Accettiamo l’offerta”, ha detto Pietro. Peccato che all’interno del suo pacco ci fosse il premio da 50.000 euro.