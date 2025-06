“Chi l’ha visto?”: come partecipare in studio e segnalare una persona scomparsa

Vuoi partecipare a “Chi l’ha visto?”, segnalare una persona scomparsa o contattare la redazione? Ecco tutto quello che devi sapere.

Chi l’ha visto? è uno dei programmi storici della televisione italiana. In onda dal 1989 (è uno dei più longevi in assoluto della TV), si occupa di trovare le persone scomparse e di vari casi di cronaca e misteri irrisolti. Dal 2004 è condotto da Federica Sciarelli e va in onda ogni mercoledì sera in prima serata su Rai 3, a partire dalle ore 21.20 circa. Ecco come partecipare, contattare la redazione o segnalare una persona scomparsa.

Come partecipare a Chi l’ha visto? come pubblico in studio

Per inviare la propria candidatura per partecipare come pubblico è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Nella mail non dimenticatevi di inserire i vostri dati personali, come nome, cognome e numero di telefono, in modo dia poter essere ricontattati. Nel caso in cui non vogliate andare da soli, ricordatevi di inserire anche i dati personali (nome e cognome) dalle altre persone con cui volete assistere direttamente dallo studio a a una puntata del programma.

Ricordiamo che le varie puntate di Chi l’ha visto? sono in diretta e vanno in onda dallo studio 2 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà a Roma. Sarà quindi necessario recarsi nella Capitale per poter partecipare come pubblica al programma condotto da Federica Sciarelli.

Come contattare Chi l’ha visto?: i numeri da chiamare

Per mettersi in contatto con la redazione di Chi l’ha visto?, nel caso in cui, per esempio, abbiate avvistato una delle persone scomparse che sono cercate dal programma, potete telefonare sempre il numero 06.8262, oppure inviare un fax al numero 06.64633399 o scrivere un messaggio al numero WhatsApp 345 313 1987.

Chi l’ha visto?: come segnalare una persona scomparsa

Allo stesso modo, se volete cercare una persona che è scomparsa e volete l’aiuto di Chi l’ha visto? per ritrovarla, potete mettervi in contatto con la redazione del programma telefonando sempre al numero 06.8262 o inviando una mail all’indirizzo [email protected].

Vi verrà chiesto di inviare anche delle fotografia recenti della persona scomparsa che state cercando e una copia della denuncia della scomparsa. Solamente dopo che avrete inviato anche questi documenti verrà mostrato nel corso del programma di Federica Sciarelli l’annuncio che state cercando la persona scomparsa che avete segnalato.