Alessia Marcuzzi criticata dopo il Festival di Sanremo 2025: “Mi hanno detto che sembrano drogata, non era vero”.

La presenza di Alessia Marcuzzi al Festival di Sanremo 2025 non è passata inosservata durante la finale della kermesse, ma probabilmente per il motivo sbagliato. Infatti, sul web hanno preso a circolare voci e commenti di utenti che affermavano che la conduttrice sembrasse drogata sul palco dell’Ariston. A distanza di oltre un mese dalla finale di Sanremo, la nota showgirl ha deciso di rompere il silenzio e, ospite a Domenica In, ha risposto alle dure critiche. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Le critiche sul web: “Non mi sono mai drogata”

Ospite a Domenica In, la conduttrice ha voluto chiarire una volta per tutte le accuse di presunti comportamenti fuori controllo che l’hanno vista protagonista sui social, dove alcuni hanno insinuato che sembrasse drogata.

Marcuzzi ha affrontato con serenità ma determinazione le voci che l’hanno coinvolta, dichiarando: “Non mi sono mai drogata, non ho mai fumato in vita mia“.

Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha sottolineato come alcune delle critiche più dure, come quelle che l’accusavano di essere “drogata” o “ubriacona”, le abbiano arrecato dispiacere: “Mia figlia magari legge “drogata”, “ubriacona” e mi dispiace perché non è la verità. Se non sono piaciuta va bene, ci può stare nella vita, ma la droga proprio non mi appartiene. Forse mi devo calmare un po‘” ha dichiarato. “Le critiche ci stanno, ma certe cose non mi appartengono“, ha spiegato.

Alessia Marcuzzi: “Mi godo il tempo per me stessa”

Nonostante le difficoltà, Alessia ha parlato anche della sua vita personale, rivelando di essere stata innamorata in passato, ma che al momento non è alla ricerca di un nuovo amore. “Mi sto godendo il tempo per me stessa” ha dichiarato, spiegando che questo periodo le sta facendo molto bene. Si dedica ai suoi figli, agli amici e alla sua crescita personale.

Alessia Marcuzzi ha quindi messo in chiaro che, nonostante le critiche e le difficoltà, continua a restare fedele a se stessa, mostrando la sua autenticità in ogni situazione.