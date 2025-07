Malgioglio si scaglia contro Fabio Canino: la stoccata

Scintille a distanza tra Fabio Canino e Cristiano Malgioglio dopo alcune dichiarazioni da parte del giudice di Ballando con le Stelle.

Un’intervista a Il Messaggero da parte di Fabio Canino ha portato a delle conseguenze davvero particolari con tanto di replica amara e pungente da parte di Cristiano Malgioglio. Canino, attuale giudice di Ballando con le Stelle, aveva parlato anche della trasmissione di Rai 1 e di Amici ma tra i vari passaggi si era lasciato andare ad una frase sui gay in tv con un accenno al paroliere.

Fabio Canino e i “gay di regime”

Nel corso dell’intervista a Il Messaggero da parte di Fabio Canino non era passato insosservato un appunto in merito al mondo omosessuale in televisione. Nello specifico, il giudice di Ballando aveva spiegato: “Se anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo di discussione. Siamo tornati molto indietro”.

In questo senso il discorso si era spinto descrivendo come dovrebbe essere, ad oggi, un omosessuale in tv: “Non solo con questa nuova dirigenza, ma da tempo. Per andar bene devi essere un gay di regime, il giullare di corte. Quello riconoscibile e caricaturale, uno che rassicura”. In questa ottica Canino aveva risposto “si, certo”, a chi gli aveva chiesto se Cristiano Malgioglio potesse rappresentare questa scena da lui descritta.

Malgioglio risponde

A seguito della parole di Canino, ecco che Malgioglio ha deciso di replicare e lo ha fatto con un mix di amarezza e tronia sarcastica: “Mi dispiace abbia parlato male di me, mi attacca con una battuta infelice. Ogni volta che ci vediamo è sempre carino, baci e abbracci, non me lo aspettavo”, le sue parole a FQ Magazine.

E ancora: “Non sono un gay di regime, io sono un artista e sono un uomo, le mie tendenze sessuali sono quelle che porto addosso e non ho mai nascosto. Io la paletta la alzavo vent’anni fa nei programmi di Rai1, lui alza la paletta ancora oggi”, ha aggiunto con quella puntura di veleno giusta per “far male”.