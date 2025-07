Il racconto di Valerio Scanu sulla sua vita privata, la malattia e la relazione con l’ex. Il cantante si è confessato a tuttotondo.

Qualche tempo fa aveva raccontato aspetti inediti della sua vita privata e del rapporto con sua madre. Adesso, Valerio Scanu a Repubblica ha affrontato tantissimi argomenti tra cui l’attuale situazione con Maria De Filippi dopo le note discussioni ma anche quanto vissuto con la malattia, affrontata, di fatto, da solo con alcuni comportamenti sconcertanti da parte dell’ex.

Valerio Scanu e il rapporto con Maria De Filippi

Spesso fin troppo pungente e diretto, Valerio Scanu ha raccontato a Repubblica alcuni aneddoti sulla sua vita, personale e professionale. Tra i due ambiti c’è un legame piuttosto diretto che porta ad un filo conduttore: Maria De Filippi con cui il cantante sardo non vanta, attualmente, un bel feeling. “Sono passati dieci anni. Per riavvicinarsi ci deve essere la volontà da parte di entrambi“, ha spiegato Scanu.

Valerio Scanu – www.donnaglamour.it

“La volontà di un chiarimento da parte mia c’è, dall’altra parte non credo”, ha aggiunto. “Ho lanciato accuse, sì, ho sbroccato. Sicuramente sono stato anche mal consigliato. Lo dico senza voler dare la colpa a terze persone, ma forse avrei avuto bisogno di qualcuno accanto che mi facesse ragionare”.

Il racconto della malattia e la reazione dell’ex

Tra i vari passaggi dell’intervista a Repubblica, Scanu ha parlato anche del tumore al polmone che gli era stato diagnosticato nel 2020. “Non lo sapeva nessuno, ne ho parlato dopo”, ha spiegato il cantante senza troppi giri di parole. “All’epoca avevo un compagno cog***e. Quando ho avuto questo problema di salute ci vedevamo ancora, lui pensava che me lo fossi inventato per attirare la sua attenzione”.

Il cantante, che oggi si è dato alla danza, ha poi raccontato ancora sull’ex: “Non mi ha mai accompagnato a un controllo. Quando mi sono operato non gliel’ho detto. Lo confidai a una sua amica, glielo disse lei”. Adesso, per fortuna, Valerio sta bene e dal punto di vista dell’amore è unito civilmente con Luigi Calcara con cui le cose vanno benissimo.