Il retroscena legato ad un noto conduttore pizzicato con una biondina. L’ultimo retroscena che potrebbe sconvolgere il mondo dello spettacolo.

Il mondo dello spettacolo e del gossip si arricchisce di un nuovo retroscena legato ad un noto conduttore che sarebbe stato pizzicato dai paparazzi che sarebbero entrati in possesso di foto esplicite in compagnia di una biondina. Nessun nome, almeno per il momento ma secondo i follower si potrebbe trattare di Stefano De Martino che da poco era stato avvistato proprio con una ragazza con i capelli biondi.

Foto esplicite di un noto conduttore ritirate

Secondo quanto si apprende da Giuseppe Candela su Dagospia, le foto esplicite di un noto conduttore sarebbero state acquistate e poi ritirate per evitare la loro divulgazione pubblica. Non è dato sapere l’identità del presentatore ma a quanto pare l’uomo si trovava in compagnia di una ragazza con i capelli biondi.

paparazzi sul red carpet

“Le foto esplicite molto h*t di un noto conduttore con una bella biondina non finiranno in edicola, sono state acquistate e ritirate per evitare imbarazzi”, si legge da Candela su Dagospia. Da qui poi anche la domanda: “Chi sono i protagonisti?”.

Di chi si tratta?

Sebbene Candela non abbia fatto alcun nome o riferimento, i più ipotizzano che il “noto conduttore” possa essere il tanto chiacchierato Stefano De Martino. L’uomo, infatti, è ormai di continuo sulla pagine dei media di gossip e non sono mancati, anche di recente, gli avvistamenti in dolce compagnia. Si tratta solo di una ipotesi basata su rumors e su nulla di concreto. Staremo a vedere se nei giorni prossimi ci saranno ulteriori dettagli o retroscena sulla questione.