Roberta Di Padua, compleanno speciale: ecco come ha festeggiato

Una giornata speciale per l’ex volto di Uomini e Donne Roberta Di Padua che ha festeggiato il compleanno ad Amalfi.

Roberta Di Padua, volto amatissimo del trono over di Uomini e Donne, ha festeggiato il suo 43º compleanno in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia: la splendida Amalfi. L’ex dama del dating show condotto da Maria De Filippi ha scelto la Costiera Amalfitana per celebrare questa giornata speciale in compagnia delle persone più care, condividendo con i fan alcuni momenti del festeggiamento sui social. Dopo l’uscita dal programma insieme ad Alessandro Vicinanza con cui pare avere tanti progetti, infatti, la donna è sempre stata molto seguita dal pubblico.

Roberta Di Padua: compleanno e dedica

Come detto, la bella Roberta Di Padua ha festeggiato in queste ore il suo compleanno. Per l’occasione, la donna ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto della torta di compleanno – elegante e raffinata, decorata con quella che sembra essere frutta – accompagnata da una didascalia intensa e piena di emozione.

“13/07/1982. Grata alla vita! Rifarei tutto… Vi amo fortemente.. Grazie”, le sue frasi. Parole che parlano di gratitudine, consapevolezza e amore, forse anche un velato riferimento al percorso personale che l’ha portata fino a oggi.

L’amore e le reazioni dei fan

Al fianco della Di Padua, a maggior ragione nella giornata del suo compleanno e come sempre negli ultimi mesi, c’è stato Alessandro Vicinanza, l’uomo con cui ha deciso di uscire da Uomini e Donne per vivere la relazione lontano dai riflettori dello studio televisivo.

La loro storia, tra alti e bassi, ha appassionato il pubblico del programma e oggi sembra essere più solida che mai. I due sono apparsi sereni e complici anche ad Amalfi, dove hanno trascorso momenti romantici e spensierati. I commenti dei fan non si sono fatti attendere dopo la foto pubblicata dalla ex dama del programma di Canale 5: decine e decine di messaggi di auguri e affetto hanno invaso il post, a dimostrazione di quanto Roberta sia ancora molto amata dal pubblico.