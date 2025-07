Michele Morrone mette in vendita la sua super villa: la cifra da capogiro

Il noto attore Michele Morrone avrebbe messo in vendita la propria villa nel Milanese per trasferirsi in un’altra abitazione. I dettagli.

Negli ultimi mesi si è tanto parlato di lui a seguito della discussa intervista a Belve su Rai 2 con Francesca Fagnani. Adesso, il nome di Michele Morrone è tornato in auge per un argomento molto diverso. Pare, infatti, che il noto attore abbia deciso di mettere in vendita la sua villa che si trova a Vizzolo Predabissi, comune in provincia di Milano.

Michele Morrone e la villa in vendita

Michele Morrone, attore noto al grande pubblico per i suoi ruoli in produzioni cinematografiche e televisive di successo, come detto, ha deciso di mettere sul mercato la sua straordinaria abitazione situata a Vizzolo Predabissi, un tranquillo comune della provincia di Milano. La dimora, elegante e spaziosa, rappresenta un’opportunità unica per chi sogna di vivere in una casa che unisce comfort, stile e tranquillità.

Michele Morrone – www.donnaglamour.it

Secondo quanto si apprende da Milano Today che ha evidenziato anche l’annuncio relativo alla casa pubblicato da una nota agenzia immobiliare, la casa che Morrone ha messo in vendita sarebbe strutturata su tre piani, con una superficie complessiva di circa 191 metri quadrati. Gli ambienti interni sono ampi e luminosi, progettati per offrire il massimo benessere in ogni stagione dell’anno.

I dettagli: la cifra di vendita

Dalle informazioni filtrate ma non ancora confermate dal diretto interessato, pare che la scelta di mettere in vendita la casa sia stata dettata dal fatto che Morrone abbia recentemente acquistato una nuova proprietà, lasciando questa villa in cerca di un nuovo fortunato proprietario. Ma veniamo al dettaglio che incuriosisce tutti: il prezzo. La splendida residenza che Morrone avrebbe messo in vendita è attualmente sul mercato alla cifra di 489.000 euro, un valore importante ma giustificato dalle caratteristiche e dalla posizione della proprietà.