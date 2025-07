Filippo Bisciglia risponde alle critiche sul programma tv: “Temptation Island non è trash, raccontiamo emozioni vere”.

Nonostante il grande successo estivo di Temptation Island, il reality di Canale 5 continua ad attirare critiche. In particolare, c’è chi lo etichetta come programma “trash“. A rispondere a tono è il suo storico conduttore, Filippo Bisciglia, che in un’intervista ha preso le distanze da questa definizione, ribadendo l’autenticità delle emozioni raccontate in trasmissione. Ma non sono mancate le frecciatine. Scopriamo che cosa ha detto.

Il successo travolgente di Temptation Island

Anche nel 2025 Temptation Island si conferma un vero e proprio fenomeno televisivo.

Complice il format avvincente e la capacità di raccontare dinamiche di coppia in modo diretto e coinvolgente, il programma ha registrato ascolti record, spingendo Mediaset a programmare puntate extra e doppi appuntamenti settimanali.

Secondo Bisciglia, il segreto del successo sta nell’identificazione del pubblico: “Tutti abbiamo vissuto o vorremmo vivere ciò che le coppie affrontano nel programma. Anche se a volte in modo esasperato, sono storie vere“.

Filippo Bisciglia: “Non siamo trash, parliamo di sentimenti”

Alla domanda se Temptation Island possa essere considerato “trash”, Filippo Bisciglia è stato netto: “Il programma non è trash neanche nella più piccola inquadratura. È quello che lo circonda a essere, a volte, sopra le righe: i commenti, i meme. Non lo siamo perché stiamo molto attenti, parliamo di sentimenti. Gli altri possono spingersi di più, ma noi non siamo la Spagna“.

Con queste parole, il conduttore ha voluto ribadire l’intento del reality: non spettacolarizzare, ma raccontare le emozioni umane. E aggiunge: “C’è chi guarda le puntate in stabilimenti balneari, con maxischermi e menù a tema. È diventato un vero appuntamento estivo, come lo era il Festivalbar“.

Il dibattito sul valore televisivo di Temptation Island continua, ma ciò che è certo è che il programma riesce a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori. Filippo Bisciglia, da anni volto del format, difende con convinzione la linea editoriale: emozioni autentiche, cura nella realizzazione e rispetto per i protagonisti.