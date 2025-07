Pier Silvio Berlusconi critica La Tampa e The Couple: la reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta alla stroncatura.

L’ultima stagione di Mediaset ha avuto alti e bassi per la rete capitanata da Pier Silvio Berlusconi, e durante la presentazione dei palinsesti 2025-2026 non sono mancati i riferimenti a due prodotti flop dell’ultimo periodo.

I prodotti fallimentari dell’ultima stagione televisiva sono stati, senza dubbio La Talpa, condotto da Diletta Leotta, e The Couple – Una Vittoria Per Due, affidato a Ilary Blasi. In entrambi i casi la rete del Biscione è corsa ai ripari optando per una chiusura anticipata a causa degli ascolti deludenti. Ma la reazione delle due conduttrici televisive non si sono fatte attendere.

Pier Silvio Berlusconi lapidario: “Prodotti brutti e fatti male”

L’amministratore delegato di Mediaset ha stroncato i programmi senza mezzi termini: “Non mi sono piaciuti, prodotti brutti, fatti male. Quando ho visto la prima puntata ho avuto i brividi, la rabbia“.

Pur non citando direttamente le conduttrici, Berlusconi ha indirizzato le sue critiche al team autoriale e alla qualità generale delle produzioni.

Tuttavia, l’eco delle sue parole è arrivata forte e chiara anche a Diletta Leotta e Ilary Blasi, che, contattate da AdnKronos, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, scegliendo un diplomatico “no comment” attraverso i propri entourage.

Un silenzio che alimenta le ipotesi su un possibile allontanamento dai palinsesti futuri.

Il futuro delle conduttrici

Con entrambi i format bocciati e archiviati, resta incerto il futuro televisivo di Blasi e Leotta all’interno del gruppo Mediaset.

Saranno riconfermate in nuovi progetti o messe momentaneamente da parte? Per ora, l’unica certezza è che The Couple e La Talpa entreranno negli annali come due degli insuccessi più clamorosi della rete.

Intanto Ilary Blasi si sta godendo il successo della nuova edizione di Battiti Live, che conduce insieme ad Alvin e Nicolò De Devitiis.