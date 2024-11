Il programma condotto da Diletta Leotta, La Talpa, è a rischio chiusura. Le voci di corridoio sono allarmanti.

Mediaset non si aspettava un’accoglienza simile per il reality condotto da Diletta Leotta. Sono bastate poche puntate de La Talpa per allarmare i vertici del biscione, che stanno già correndo ai ripari.

Secondo quanto riportato da Dagospia, il programma sarebbe a rischio chiusura anticipata a causa del calo di ascolti registrato durante l’ultima puntata.

La Talpa: gli ascolti troppo bassi mettono in crisi il format

Il dato che ha fatto scattare l’allarme è il 10% di share raggiunto lunedì scorso, un risultato decisamente sotto le aspettative per un programma trasmesso in prima serata su Canale 5. Questo calo preoccupa i vertici di Mediaset, che starebbero già valutando soluzioni per gestire la situazione.

Diletta Leotta

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia, l’azienda potrebbe accorpare le ultime tre puntate in una o due serate, così da concludere il programma più velocemente e lasciare spazio ad alternative in grado di attirare un pubblico maggiore.

Nonostante gli sforzi di Diletta Leotta e del team di produzione, il pubblico sembra non essere stato conquistato da questa edizione del reality.

Il futuro di La Talpa: cosa aspettarsi

La scelta di accorciare La Talpa potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Nel frattempo, il pubblico resta in attesa di conferme e di eventuali dichiarazioni ufficiali.

Per ora, la programmazione del reality rimane invariata, ma non si escludono cambiamenti imminenti. Sarà interessante vedere se Mediaset riuscirà a risollevare le sorti dello show o se questa edizione di La Talpa passerà alla storia per una chiusura anticipata. Ma soprattutto, il pubblico si chiede se, in caso di chiusura anticipata, nei prossimi anni ci saranno nuove edizioni del reality.

La situazione è in continuo aggiornamento: non resta che attendere nuove comunicazioni sul destino del programma della Leotta.