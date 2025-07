Francesca Sorrentino e Manuel Maura di nuovo vicini dopo la rottura a Temptation Island: le foto al matrimonio e il gossip.

Ci sono coppie di Temptation Island che, nonostante siano passati anni dalla loro esperienza televisiva, continuano a catturare l’attenzione dei fan. Un esempio è quello della coppia formata da Francesca Sorrentino e Manuel Marra. I due avevano preso strade diverse dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia. Francesca è diventata tronista di Uomini e Donne, ma le voci su un possibile riavvicinamento con l’ex non hanno mai smesso di circolare.

Ma adesso l’ultima segnalazione non lascia spazio a dubbi: i due sono di nuovo vicini e potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ritorno di fiamma per Francesca Sorrentino e Manuel Maura

Secondo le ultime indiscrezioni, Francesca Sorrentino e Manuel Maura sarebbero tornati insieme. I due sono stati visti molto vicini durante il matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, anche loro ex partecipanti del programma.

Il gossip è esploso dopo la pubblicazione di alcune immagini e video che li ritraggono complici e sorridenti durante la cerimonia. Le immagini sono circolate rapidamente su TikTok, mentre l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha aggiunto dettagli succosi tramite le sue stories su Instagram.

Stando a quanto riportato da Rosica, Francesca e Manuel sarebbero ormai “inseparabili“, al punto da convivere a casa di lei.

“Dormono insieme, vivono insieme… ogni tanto litigano e si prendono una pausa, ma poi tornano l’uno dall’altra” ha scritto l’influencer, alimentando le voci su un ritorno ufficiale della coppia.

Le parole di Francesca: “Giornata ricca di momenti strani”

Né Francesca né Manuel hanno confermato la relazione, ma entrambi hanno condiviso contenuti social legati al matrimonio, lasciando intendere la loro presenza comune all’evento.

Francesca Sorrentino ha parlato del matrimonio, ma senza menzionare direttamente Manuel. In una storia su Instagram, ha accennato a “vari inconvenienti” e “momenti strani”, affermando di essere arrivata in camera distrutta dopo 48 ore senza dormire. Parole che potrebbero celare un riferimento proprio alla complessità del rivedere l’ex in un contesto così emotivamente carico.