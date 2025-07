Annalisa finisce nel mirino degli haters per una foto: i piedi scatenano critiche feroci sui social. Che cosa sta succedendo.

Annalisa si gode il suo momento d’oro cavalcando l’onda del successo con il suo ultimo brano, Maschio, che è entrato ufficialmente nella Top 10 della classifica FIMI, portando a 18 i brani dell’artista presenti nella hit parade nel corso della sua carriera.

Ma nonostante l’enorme successo degli ultimi anni, non mancano le critiche (e persino delle accuse di blasfemia), e le ultime sono arrivate per un motivo del tutto inaspettato. Infatti, la cantante savonese è finita al centro della bufera a causa di una foto pubblicata sui social che ha attirato critiche da parte degli utenti. Ma scopriamo che cosa è successo.

Dure critiche contro Annalisa: “Non poteva lavarsi i piedi?”

Per festeggiare l’ingresso nella top ten, Annalisa ha pubblicato una foto sul proprio profilo social in cui si mostra rilassata, seduta sul letto.

Ma lo scatto, invece di ricevere solo congratulazioni, ha attirato critiche pungenti per un dettaglio secondario: la pianta del piede in primo piano. Alcuni utenti, infatti, hanno notato quella che sembrava una macchia o dello sporco, dando il via a una valanga di commenti negativi.

I commenti si sono moltiplicati in poche ore: da semplici osservazioni a veri e propri insulti. “Tutto bello, ma quei piedi…” o “Non poteva lavarsi prima della foto?” o “Che schifo” sono solo alcuni dei messaggi circolati.

I fan difendono Annalisa: “Splendida anche scalza”

In risposta all’ondata di odio, tantissimi fan di Annalisa sono intervenuti per difendere la cantante.

Molti hanno fatto notare che si trattava con tutta probabilità di un semplice gioco di luci e ombre e che focalizzarsi su un dettaglio simile fosse decisamente fuori luogo.

“Annalisa è sempre splendida, anche scalza” ha scritto un utente. “Chi guarda i piedi in una foto del genere ha seri problemi” ha commentato un altro.