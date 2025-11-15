In altre parole: come partecipare come pubblico al programma di Massimo Gramellini

Volete partecipare come pubblico al programma In altre parole? Ecco come contattare Massimo Gramellini e la sua redazione.

In onda dal 2023 con la conduzione di Massimo Gramellini, In altre parole è uno dei programmi più seguiti di La7. Il format ha uno scopo ben preciso e super azzeccato: raccontare la settimana appena trascorsa con le parole mai fuori luogo del presentatore, autore di libri meravigliosi. Volendo, si può anche assistere dal vivo alle puntate: vediamo come partecipare come pubblico.

Come partecipare come pubblico al programma In altre parole

In altre parole ha debuttato su La7 il 23 settembre 2023, riscuotendo subito un certo interesse. Edizione dopo edizione, il conduttore Massimo Gramellini è riuscito a fare breccia nel cuore del grande pubblico, così come era avvenuto con il format precedente Le parole, in onda su Rai3. Il giornalista e scrittore porta gli spettatori ad analizzare i fatti salienti della settimana appena trascorsa, servendosi anche dell’aiuto di ospiti di un certo livello, come Roberto Vecchioni, Cecilia Sala e Giovanna Botteri.

Quanti sognano di partecipare a In altre parole come pubblico possono provare a contattare le pagine social del programma (Instagram o Facebook) o quelle del presentatore (Instagram o Facebook), oppure direttamente La7 all’indirizzo email [email protected].

Dove si registra In altre parole?

In altre parole di Massimo Gramellini, in onda su La7 ogni sabato alle ore 20:30, si registra presso gli studi televisivi della Rete, situati a Roma, precisamente in via Umberto Novaro 32, traversa di via Teulada. Soltanto in determinate circostanze, ossia quando il conduttore e il suo staff hanno bisogno di spazi più ampi, le registrazioni si spostano nei centri di produzione esterni come gli studi Videa in via Livigno 50, da dove ad esempio va in scena Piazzapulita, e gli Studios (ex De Paolis) in via Tiburtina.