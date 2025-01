Auto Tony Effe: il rapper punta all’extra lusso

Che auto ha Tony Effe? Il rapper è riuscito a costruirsi un garage di tutto rispetto, che fa gola anche a chi non è appassionato di motori.

Sono lontani i tempi in cui Tony Effe faticava per affrancarsi nel complicato mondo della musica rap. Oggi è un artista di successo ed è riuscito a togliersi ogni tipo di sfizio. La prova ci arriva dal suo garage, dove sono parcheggiati veri e propri gioiellini. Vediamo che auto possiede e quanto vale la sua collezione.

Che auto ha Tony Effe?

Da bravo rapper, Tony Effe è un amante del lusso anche per quel che riguarda le quattro ruote. Via social, l’artista mostra spesso le auto che possiede e sono soprattutto tre quelle che saltano subito all’occhio. L’ultima vettura entrata nel suo garage è una Ferrari F8 Tributo rossa fiammante. Una macchina dalle grandi prestazioni, che fa invidia a tutti gli amanti dei motori.

Questo modello di Ferrari, acquistata dal cantante nel 2023, è la massima espressione della sportività. Una berlina a due posti, che raggiunge una velocità massima di 340 km/h. Il prezzo? Parte da 236 mila euro. Tony Effe l’ha mostrata fiero sui social, mentre indossa con il medesimo orgoglio la maglia dell’A.S. Roma.

Un’altra macchina su cui ha deciso di investire è la Porsche Cayenne GTS. Il rapper, neanche a dirlo, non ha scelto una versione base, ma l’ha voluta modificata in nero opaco. Immessa sul mercato per la prima volta nel 2020, garantisce comodità, eleganza e grandi prestazioni. La velocità massima è inferiore a quella della Ferrari, 270 km/h, mentre il prezzo parte da 127mila euro. Considerando che l’artista ha chiesto un modello personalizzato, dovrebbe aver speso molto di più.

Quanto vale il garage di Tony Effe

Tra le auto di Tony Effe spicca un’altra Porsche, una Cayenne Coupé. Rispetto all’altra vettura della casa di Stoccarda, questa si distingue per la presenza di serie del tetto in vetro fisso o in fibra di carbonio e per i sedili posteriori singoli (invece che a forma di divano scorrevole). Il prezzo parte da 107mila euro.

Infine, il rapper possiede una Mercedes-Benz CLA 45 S. Con 2.000 di cilindrata e 421 cavalli, raggiunge una velocità massima 270 km/h. Un vero e proprio bolide, che impiega solo 4 secondi da 0 a 100. Una macchina sportiva e potente, ma allo stesso tempo comoda e confortevole. Il costo si aggira intorno agli 70/80 mila euro. Non sappiamo se Tony abbia altre vetture nel suo garage, ma possiamo dire che il valore, anche basandoci solo sui modelli che abbiamo visto, è più che importante.