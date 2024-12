Il significato dei tatuaggi di Achille Lauro: “Sono legati a persone importanti”

Achille Lauro ha il corpo pieno di tatuaggi: alcuni hanno un significato importante, mentre altri li ha fatti a scopo decorativo.

Fin dai suoi esordi nel mondo della musica, Achille Lauro ha mostrato con fierezza i suoi tanti tatuaggi. D’altronde, è anche impossibile non notarli, visto che partono dal volto e proseguono per tutto il corpo. Scopriamo il significato dei disegni che l’artista ha scelto di imprimere sulla pelle.

Il significato dei tatuaggi di Achille Lauro

Come ha raccontato al Corriere della Sera, Achille Lauro ha fatto il primo tattoo all’età di 13/14 anni. E’ un sole con l’iniziale del nome di una persona importante, la cui identità non è mai stata svelata. Da questo momento in poi, l’artista non si è più fermato e oggi ha il corpo pieno di tatuaggi. Si parte dal viso, dove sulla guancia destra ha la scritta francese Pour l’Amour, che in italiano significa Per l’amore. Il cantante ha raccontato che non è dedicato all’amore passionale, ma all’amore per se stessi e per quello che si fa. Sopra alla scritta c’è un cuore trafitto da una spada che lui ha spiegato così: “Il cuore rappresenta l’esistenza e la mia esistenza è irrazionale, misteriosa e basata su emozioni, passioni e su un ignoto destino“.

I tatuaggi sul viso finiscono con la scritta Scusa, di cui non ha mai svelato il significato, un piccolo cuoricino che gli ricorda la passione per il suo lavoro e la scritta Blood (Sangue) sul collo. Passando al petto, alle braccia e alla schiena, Achille Lauro ha dato il meglio di sé. Un grande dragone in stile giapponese al centro del petto con accanto un animale mitologico e un’aquila con le ali spiegate. Poi, un’auto sportiva con delle palme alle spalle e il muso di un cane.

Quanto ha speso per i tatuaggi?

Tanti tatuaggi anche sulle braccia e le mani: una silhouette femminile in atteggiamenti sensuali sul tricipite, la scritta Familia sull’avambraccio, il muso di una tigre che ruggisce sulla mano destra, e la scritta Pulp sulle nocche con diversi simboli come cuori e croci. Achille Lauro non ha mai svelato il significato di tutti i suoi tatuaggi, ma si è limitato a sottolineare: “Sono legati o a persone importanti o a un lato estetico e culturale come quelli del filone giapponese“.

Il cantante non ha mai svelato quanto ha pagato per tatuarsi, ma immaginiamo che abbia speso una cifra importante. Non quanto Fedez, che ha scelto disegni più colorati e sofisticati, ma comunque una spesa non indifferente.