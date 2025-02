Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Elodie possiede un’auto assolutamente basic, che poco si addice alla sua personalità.

Artista esuberante e quasi sempre sopra le righe, talvolta accusata di eccessiva nudità, Elodie possiede una macchina che non rispecchia pienamente la sua personalità. Un’auto basic, una versione elettrica di un’utilitaria che nelle vie cittadine passa del tutto inosservata. Forse, però, c’è un motivo per cui ha deciso di parcheggiare in garage una quattro ruote di questo tipo.

Che auto possiede Elodie? Un modello che passa inosservato

Ai tempi della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Elodie non pensava minimamente che il successo le esplodesse tra le mani in questo modo. Oggi, a distanza di anni, è una cantante affermata, che ha perfino mosso qualche passo come attrice e presentatrice. Una voce graffiante, unica, abbinata a una personalità forte, talvolta sopra le righe. Celebri sono le polemiche scatenate dai suoi scatti di nudo artistico o dai look audaci che sfoggia sul palco. Forse è anche per questo che da lei ci si aspetterebbe un’auto più appariscente.

Invece, Elodie ha una macchina assolutamente normale, che nelle vie cittadine passa del tutto inosservata. Stiamo parlando della Smart EQ ForFour, un modello elettrico a basso impatto ambientale, comoda e compatta. E’ bene sottolineare che la vettura è un regalo del fidanzato Andrea Iannone, motivo per cui, vista la sua professione di pilota, la scelta appare ancora più bizzarra. Il prezzo dell’auto parte da 28.000 euro circa.

C’è un problema: Elodie non ha la patente

Considerando che l’auto non rispecchia la personalità di Elodie e per di più è un regalo del fidanzato di professione pilota, una scelta così bizzarra si potrebbe spiegare in un solo modo: la cantante non ha la patente. Magari, Iannone ha pensato di donarle una macchina piccola e compatta proprio per invogliarla a sostenere l’esame di guida.

“Ci penso tantissime volte al giorno (a prendere la patente, ndr), giuro. Non so cosa mi frena, forse la pigrizia, ma lo farò. Mi sento che lo farò!“, ha dichiarato Elodie a Radio Italia.