Qual è il significato dei tatuaggi di Irama? Il cantante ha diverse immagini, alcune molto particolari, una su tutte.

Fin dal suo debutto nel mondo della musica, Irama ha sfoggiato con fierezza alcuni dei suoi tatuaggi. Sono tanti i disegni che ha impresso sul suo corpo, ma soltanto uno non cancellerebbe mai, neanche sotto tortura. Vediamo qual è il significato dei tattoo dell’ex talento di Amici di Maria De Filippi.

Il significato dei tatuaggi di Irama

All’anagrafe Filippo Maria Fanti, Irama non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi. Alcuni saltano all’occhio anche quando indossa una t-shirt, mentre altri si notano soltanto a petto nudo. Amante della cultura egizia, il cantante ha tratto spunto proprio da questo per determinati tattoo. Il disegno più ricorrente, senza ombra di dubbio, è il serpente. Il significato dell’animale, però, non è quello classico.

Tutti i serpenti che Irama ha impresso sulle braccia contengono un simbolo egizio: sul braccio destro c’è l’occhio di Ra, che rappresenta la protezione, mentre sulle dita della mano ci sono gli anelli shen, ossia degli amuleti che proteggono dalle forze negative. Sempre in questo stile, sul ginocchio ha la maschera del faraone più famoso della storia, Tutankhamon.

Sull’avambraccio destro, invece, ha cambiato genere: c’è un giglio fiorentino. Il cantante non ha mai spiegato se questa immagine è un omaggio alle sue origini toscane, ma ipotizziamo che sia così. In ogni modo, questo disegno rappresenta anche la purezza e la nobiltà d’animo.

Quanto ha speso Irama per i tatuaggi?

Tra i tatuaggi di Irama non potevano mancare alcune scritte. Una, in particolare, ha un significato criptico. Sulla parte superiore del petto ha impresso, all’apparenza, la scritta Deep. In realtà, è una sequenza di numeri, 6311, che indicano la data (6 marzo 2011) in cui ha scelto il suo nome d’arte. Irama, in lingua malese, si traduce con Ritmo. E’ questa l’immagine che non cancellerebbe mai, neanche sotto tortura.

Non sappiamo quanto abbia speso l’ex talento di Amici per i tatuaggi, ma dovrebbe trattarsi di una cifra ragionevole.