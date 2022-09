La coppia ha deciso di divorziare ma dichiarano: “La nostra famiglia continuerà ad esistere”.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo, erano spostati dal 2014 ma hanno deciso di comune accordo di separarsi. La coppia ha deciso di divorziare ma dichiarano all’ANSA: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

La storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si erano sposati il 1 dicembre 2014, con un matrimonio celebrato in gran segreto nelle campagne inglesi di Cotswolds, Londra, città amatissima dalla donna e molto importante per la coppia. La Marcuzzi aveva infatti dichiarato: “Il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze”.

La coppia viveva serenamente insieme ai due figli di Alessia Marcuzzi: Mia, nata nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti e Tommaso, nato 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi. Non avevano figli loro, e riguardo all’argomento la donna aveva spiegato: “Stiamo bene così, siamo sereni. Paolo sarebbe un papà meraviglioso e vorrebbe tanto un figlio, ma è il primo a dirmi che dobbiamo aspettare”.

