Georgina Rodriguez parla per la prima volta del figlio non sopravvissuto al parto: “Mi sono chiesta come potessi andare avanti”.

Georgina Rodriguez, moglie del calciatore Cristiano Ronaldo, ha recentemente aperto il suo cuore ed è riuscita a parlare del giorno più brutto della sua vita. Il 18 aprile 2022 la donna ha infatti dato alla luce due gemelli, ma uno di loro non è sopravvissuto al parto. Un dolore inimmaginabile per la donna, che si aspettava di vivere il giorno più bello della sua vita.

La coppia, sposata nel 2016, ha avuto nel 2017 la loro prima figlia Alana Martina dos Santos Aveiro e si aspettava di allargare la famiglia con due gemelli, un bambino e una bambina. Il bambino però non è sopravvissuto e dopo tanti mesi Georgina ha trovato il coraggio di parlare di quel momento.

Georgina Roriguez confessa: “Ho trovato la forza nei miei figli”

Nella nuova serie di Netflix “I am Georgina”, l’ex commessa di Gucci sceglie di aprirsi sulla morte di uno dei suoi gemelli. Così commenta la grande perdita che la coppia ha dovuto affrontare: “La vita mi ha regalato così tanto in così poco tempo e quest’anno ho vissuto in un istante il momento migliore e quello peggiore della mia vita. Quando è morto mio figlio mi sono chiesta come potessi andare avanti”.

La donna confessa in che modo sia riuscita piano piano a superare questo momento difficile: “Sono stati i miei figli, li ho guardati negli occhi e lì ho visto l’unico modo in cui avrei potuto farlo, stando tutti insieme”. La piccola bambina nata il 18 aprile è stata chiamata dalla coppia Bella Esmeralda.

Riproduzione riservata © 2022 - DG