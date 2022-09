Belen Rodriguez: il rapporto con Spinalbese e una nuova presunta gravidanza. La donna risponde sui social ai fan curiosi.

Sotto una sua ultima foto postata su Instagram Belen Rodriguez si è messa a nudo con i suoi fan. La modella argentina ha infatti trovato il tempo per rispondere a numerose domande riguardanti la sua vita privata: dall’amore sfrenato che prova per il compagno Stefano De Martino al rapporto che ha con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì e concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Alcuni le hanno anche chiesto un commento riguardante le notizie di una sua presunta gravidanza. La donna ha fatto chiarezza su molte cose.

Le risposte di Belen Rodriguez alle domande dei fan

Belen Rodriguez ha risposto a molti commenti che le sono arrivati sotto un suo post di Instagram. Un utente le scrive: “Quando sei con Stefano sei ancora più bella (se è possibile)”, al quale la donna risponde: “Hai ragione. L’amore ti fa brillare!”. Una frecciatina anche riguardo all’ex Spinalbese. Al commento: “Cerca di non innamorarti del parucchiere… che hai già dato”, Belen risponde con ironia: “Ci ho già provato! Nulla da fare, non mi vuole”.

Nessun commento diretto verso l’ex, che ha recentemente rivelato al GF Vip che i due hanno sbagliato a scegliersi. Ad un commento di un utente che chiede come mai sua madre sia “sempre in mezzo”, risponde: “Mi dispiace nel caso tua mamma non ti coccoli. Se non lo fa lei fallo tu”. Infine, la donna risponde con un no secco ad un commento che fa intendere la possibilità di una nuova gravidanza.

