Giulia Torelli, noto personaggio social, si scaglia contro gli anziani e il loro diritto di voto. Ma Selvaggia Lucarelli la asfalta via Instagram.

“Perché i vecchi hanno diritto di voto? Lo hanno già esercitato nella loro lunghissima vita, ma ora basta! Non sanno niente di quello che sta succedendo e quello che sanno, lo vedono al tg. Ecco perché poi succedono queste cose!”. Inizia così lo sfogo di Giulia Torelli, personaggio social celebrato da Vanity Fair, che si scaglia contro il diritto di voto dei più anziani, cui imputa l’elezione di Giorgia Meloni. Ma Selvaggia Lucarelli non ci sta e arriva la dura replica via Instagram.

Selvaggia Lucarelli contro Giulia Torelli: cosa è successo

Riprendendo le storie della Torelli, quindi, la giornalista ha commentato: “Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity fair, ha 35 anni. Nella vita, lavoratrice indefessa, riorganizza gli armadi altrui per lavoro”.

Inizia così l’affondo di Selvaggia Lucarelli, che prosegue: “Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra”.

“Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica – ha continuato a scrivere – . Ti aspetto a casa, così magari mi sistemi pure l’armadio che c’è il cambio stagione. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Fessa”.

L’attacco della Lucarelli è stato applaudito da molti volti noti tra cui Elena Santarelli e Anna Pettinelli.

