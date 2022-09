Si accendono i riflettori su Amici 22 e si vocifera di una grande tensione tra due professori della Scuola targata Maria De Filippi: di chi si tratta.

Amici 22 ha preso il via: la classe della nuova stagione del talent show di Canale 5 è stata formata e non mancano i disappunti tra i professori. C’è chi crede fortemente in alcuni allievi e chi, invece, sarebbe pronto a mettere tutto a soqquadro per dare il banco di canto o ballo a qualcun altro. Com’è noto, tra i maestri di Amici gli animi non sono sempre pacati e, secondo indiscrezioni, ci sarebbe maretta tra due esponenti di danza.

Amici 22, c’è aria di scontro tra due professori

Come riportato da Tv sorrisi e canzoni, a poter essere prossimamente protagonisti di accesi scontri potrebbero essere Raimondo Todaro e Emanuel Lo, ultimo arrivato ad Amici 22.

Un autore del programma, il cui nome è rimasto top secret, ha parlato di un rapporto in bilico tra i due maestri.

“Tra loro è una sfida e la prendono di petto – si legge sul settimanale – .I due sarebbero legati da un sentimento misto tra antipatia e rivalità”.

Al momento, tuttavia, davanti alle telecamere i due maestri di danza non hanno manifestato antipatie reciproche. Ma il talent show è lungo e i dissapori tra i due potrebbero emergere nel corso del tempo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG