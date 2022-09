Icona Lgbt, Elenoire Ferruzzi ha parlato apertamente della sua trasformazione nella casa del Grande Fratello Vip: ecco com’era quando era Massimo.

Finita al centro di una polemica per l’interesse nei confronti di Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi ha più volte inveito contro l’ex tronista asserendo di essere stata “sedotta e abbandonata”. Ma la storia/non storia con il giovane romano non è stata il solo argomento affrontato dalla Ferruzzi, che non ha risparmiato alcuni dettagli sulla trasformazione da uomo a donna.

Elenoire Ferruzzi, com’era quando era Massimo

La transizione da Massimo a Elenoire Ferruzzi è iniziata quando la concorrente del Grande Fratello Vip aveva sedici anni.

“Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato”, ha raccontato lei, che si è sottoposta ad una serie di interventi chirurgici che l’hanno resa esattamente come avrebbe voluto essere.

La trasformazione della Ferruzzi è stata radicale e di Massimo sono rimasti solo alcuni tratti che, ancora oggi, identificano Elenoire.

Agli occhi e al naso di un tempo, la Ferruzzi ha aggiunto labbra e zigomi molto pronunciati insieme ad una serie di interventi chirurgici di cui ha sempre parlato molto apertamente.

“La chirurgia estetica? Che meraviglia”, ha detto lei esprimendo tutto il suo orgoglio per la trasformazione che l’ha resa chi è oggi.

