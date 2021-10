Il secondo episodio di Dinner Club vedrà Luciana Littizzetto e Carlo Cracco attraversare la Puglia e la Basilicata a bordo di un camper d’epoca.

Carlo Cracco e Luciana Litizzetto saranno i protagonisti del secondo episodio di Dinner Club che li porterà alla scoperta dei sapori e delle bellezze di Puglia e Basilicata. Il nuovo show in esclusiva su Amazon Prime Video presenta un viaggio tra le regioni italiane alla riscoperta dei piatti tradizionali, della convivialità e dell’amore per i viaggi e per il territorio. In questa seconda puntata i due compagni di viaggio hanno visitato Monopoli, Corversano, Altamura e Matera, scopriamo di più sulle bellezze di questi caratteristici borghi.

Dal mare della Puglia all’entroterra

Lambita dalle acque dell’Adriatico, Monopoli è caratterizzata da decine di spiagge che si estendono per oltre 13 km e anche quest’anno grazie alle sue acque cristalline si aggiudica il premio Bandiera Blu. Tra le spiagge caratteristiche da non perdere c’è Cala di Torre Incina, una vera e propria piscina naturale ai piedi dell’omonima torre cinquecentesca. Mentre spostandoci nel borgo troviamo il centro storico tra palazzi signorili e antiche cattedrali, sovrastato dal Castello Carlo V e circondato dalle antiche mura della città.

Carlo Cracco

Giunti a Conversano non si può che restare colpiti dall’imponente castello normanno posto nel punto più alto della città. Ma Conversano è anche degno di nota per la sua storia millenaria di cui restano a testimonianza i resti delle antiche mura megalitiche e delle necropoli del IV secolo a.C. Non mancano le bellezze naturali come i laghetti di origine carsica della Riserva naturale dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore.

Tra archeologia e panorami mozzafiato

Tra masserie fortificate e palazzi signorili, Altamura, oltre a essere conosciuta come la città del pane, spicca per i ritrovamenti archeologici. Infatti il borgo pugliese è noto anche per il ritrovamento dell’Uomo di Altamura, ovvero il più antico reperto di uomo di Neanderthal da cui è stato possibile ricavare tracce di DNA.

Matera Basilicata

Il viaggio di questa puntata di Dinner Club termina a Matera, la famosa Città dei Sassi, con un centro storico unico nel suo genere. Percorrendo le viuzze del centro storico e ammirando il panorama dai diversi punti di osservazione, si arriva al Palombaro lungo, ovvero la più grande cisterna idrica ipogea della città. Invece, per osservare la città nella sua interezza e nel suo splendore, ci si può recare al belvedere di Murgia Timone che offre una visuale completa del borgo.