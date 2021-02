Sapete qual è la fortuna di Zlatan Ibrahimovic? Vi sveliamo uno scorcio mozzafiato del suo patrimonio da capogiro, tra spese pazze e lusso!

La star del calcio Zlatan Ibrahimovic ha scelto un super attico per la sua parentesi sportiva a Milano. Una casa che definire da sogno appare quasi riduttivo, alla luce della vista mozzafiato che si gode dal mega balcone e dei comfort che la costellano. Ma non è tutto: il campione ha altre abitazioni e al suo fiuto per il mattone accompagna acquisti che incuriosiscono media e fan. Come quando ha comprato un intero bosco e…

Zlatan Ibrahimovic: il patrimonio

Il nome di Zlatan Ibrahimovic risuona nel mondo del calcio che conta e… degli affari! Non è un mistero, infatti, il suo fiuto per acquisti dal profumo prestigioso tra case, macchine e lusso a volontà.

Se vi state chiedendo quale sia l’entità delle ricchezze del calciatore, proviamo a fare il punto attraverso tutto quello che è emerso in merito alle finanze di Ibrahimovic, sicuramente non proprio “in sofferenza”. Un patrimonio che non è solo strettamente economico, ma anche immobiliare.

Secondo una classifica del Sunday Times citata da Termometro Politico, nel 2017 le sue fortune in denaro si sarebbero attestate intorno ai 110 milioni di sterline. Ma questo è solo un piccolo passo del capitolo “soldi” in seno al suo celebre profilo di uomo di successo.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Quanto guadagna con il calcio? Per dirla breve, tantissimo: il suo nome figura tra i giocatori più pagati al mondo e, per capire la consistenza del suo portafogli, è indicativo ricordare che, secondo Forbes, lo stipendio percepito a Milano sarebbe di circa 5,8 milioni di dollari…

Il campione svedese, però, negli anni della sua carriera sportiva è diventato anche il re degli investimenti, con affari a sei zeri conclusi in numerosi settori. Abbigliamento, tecnologia, giochi, pubblicità: Ibrahimovic sarebbe titolare di un vero e proprio impero, tanto da entrare nella lista dei calciatori a cui anche i social sorridono maggiormente in termini di incassi…

Dove vive Zlatan Ibrahimovic: la casa milanese e le altre

Per il suo ritorno al Milan, Zlatan Ibrahimovic avrebbe scelto un mega attico dotato di balcone con vista mozzafiato su uno degli scorci più esclusivi di Milano, come dimostra la foto pubblicata sul suo profilo Instagram durante una splendida giornata di sole sulla città.

Ma non è tutto: tra Svezia e Norvegia, infatti, in una delle aree più esclusive al mondo, possiede una villa vicino a Copperhill Mountain e, sempre a Milano, ha una casa di circa 390 metri con terrazza a due passi dalla lussuosa Via Monte Napoleone. Ce ne sarebbe poi una a Brera, e una serie di proprietà tra New York e la sua patria…

Sul finire del 2020, Sky Sport ha tracciato un breve quanto nitido “bilancio” delle proprietà da capogiro della stella del calcio: non solo una splendida casa sul lago Kälapannsjön, ma anche una a Tvärådalen, altra località da sogno nel cuore della sua terra.

Zlatan Ibrahimovic: la passione per i motori

Come non citare poi la sua passione per i motori? Le auto di lusso non gli mancano, come la meravigliosa Ferrari Monza SP impressa in uno scatto da capogiro su Instagram. Valore dell’acquisto? Secondo il Corriere dello Sport, se la sarebbe “regalata” per festeggiare il traguardo dei 500 gol di carriera

La macchina che ha scelto è un’edizione limitata del Cavallino rampante, prodotta in soli 499 esemplari, in cui pulserebbe un V12 da 810 CV con velocità massima sopra i 300 km/h. Il prezzo? Circa 1,5 milioni di euro…

Quando Ibra comprò un bosco…

Ma c’è anche un bosco tra le ricche proprietà del calciatore svedese. Infatti, pare abbia acquistato un intero territorio boschivo al confine tra Svezia e Norvegia, che avrebbe un’estensione di circa mille ettari. Un’oasi naturale tutta sua, in cui trascorrere parte del suo tempo libero tra caccia, pesca e motoslitta… Il costo dell’affare? Secondo quanto emerso, si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.

Dal calcio a Sanremo: il cachet di Ibrahimovic

E nel ventaglio di ingaggi stellari, non manca anche lo spettacolo. Ibrahimovic è stato scelto infatti come ospite fisso di Sanremo 2021, e il cachet non passerebbe poi così inosservato.

Secondo quanto riportato da numerose testate, il compenso si attesterebbe intorno ai 50mila euro a serata, per un totale di 250mila euro per le puntate in onda dal 2 al 6 marzo…