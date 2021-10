La serie tv Squid Game sta spopolando anche grazie ai vari giochi riproposti in versione online. Ne è una prova il nuovo filtro biscotto con cui giocare.

Chi conosce la serie coreana Squid Game presente su Netflix, sa bene come i giochi proposti nei vari episodi siano diventati fonte di ispirazione per gli spettatori che si divertono a lanciarsi vere e proprie sfide sui social.

La serie parla infatti di un gruppo di persone costrette a prendere parte ad alcuni giochi per bambini per poter vincere premi in denaro che ne migliorerebbero la vita. Vita, però, messa a rischio dal gioco stesso.

Tra i tanti, tutti molto particolari, c’è proprio quello del biscotto.

Come funziona il gioco del biscotto di Squid Game

Il gioco del biscotto presentato nella serie Netflix dal titolo Squid Game si gioca ritagliando una sagoma precisa sulla pasta del biscotto senza ovviamente sbagliare.

Un’attività sulla quale gli spettatori si sono sfidati online, realizzando biscotti e ritagliandoli per vincere.

Un gioco sicuramente strano nonché dispendioso sia per l’acquisto continuo dei vari ingredienti che per le pulizie da fare per rimettere tutto in ordine.



Così, probabilmente per sopperire a questi disagi, un utente è arrivato a creare un filtro disponibile su Tik Tok e con il quale si può giocare in modo del tutto virtuale, ritagliando il biscotto con il naso e prendendo così parte ad una delle tante challenge proposte dal social. Le regole, quindi, restano più o meno le stesse ma tutto senza dover preparare e distruggere biscotti.

Come giocare al gioco del biscotto su Tik Tok grazie al filtro

Per poter prendere parte al gioco del momento è indispensabile avere un account su Tik Tok. Fatto ciò basterà scaricare l’apposito filtro a questo link, ed iniziare a giocare.

Per farlo basterà aprire la telecamera, azionare il filtro ed iniziare a scontornare la sagoma con il proprio naso, muovendo lo spillo che appare sullo schermo. Ogni sagoma, ovviamente, ha una difficoltà ben diversa.

Il gioco che è ormai divenuto virale conta già più di 5mila giocatori che si sono divertiti a mostrare i propri successi o le proprie sconfitte online.

Ed ora, una piccola curiosità. I biscotti proposti nella serie di Squid Game esistono davvero. Si tratta dei biscotti sudcoreani Dalgona che, inutile dirlo, grazie alla serie sono diventati improvvisamente famosi anche al di fuori della Corea. Questi biscotti, estremamente friabili sono molto in voga tra i più piccoli. Motivo per cui sono entrati a far parte dei giochi proposti nello Squid game.

Fonte: www.tiktok.com