Si chiama Wap Challenge ed è l’ultima sfida lanciata sulla piattaforma di Tik Tok. Tutto nasce dalla canzone di Cardi B e ha già coinvolto milioni di utenti.

Tik Tok, nuovamente, si riconferma la piattaforma social più amata dai giovani e non solo. Ultima moda del momento, infatti, sembra essere la Wap Challenge che ha coinvolto milioni di utenti tra cui anche tantissime star, soprattutto quelle internazionali.

Wap: l’ultima challeng di Tik Tok

Una coreografia composta da qualche passo, salto e per i più allenati anche delle spaccate il tutto condito con un po’ di sano twerking e il gioco è fatto. In pochissimo tempo, inoltre, la Wap è diventata una delle sfide più virali degli ultimi tempi con quasi due miliardi di visualizzazioni.

Il tutto, inoltre, va detto che è partito dal brano di Cardi B in featuring con Megan Thee Stallion e Kylie Jenner. La coreografia, inoltre, è firmata da Brian Esperon che ha deciso di riproporla proprio su Tik Tok.

Chi è interessato, inoltre, può vedere il video ufficiale del brano proprio sulla piattaforma youtube che conta già milioni di visualizzazioni.

Alla base della challenge, inoltre, c’è anche un messaggio di body positivity, come spiegato dallo stesso Esperon, oltre a essere diventata, proprio grazie alla piattaforma social, un vero e proprio inno alla libertà sessuale. Non c’è un’età specifica per potersi sbizzarrire sulle note di Wap, anzi la coreografia può essere ripetuta da chiunque.

Wap Challenge: le star che hanno preso parte

Tantissime star hollywoodiane e non solo, inoltre, hanno deciso di prendere parte alla challenge di Tik Tok. Tra le protagoniste che hanno deciso di ripetere la coreografia di Esperon ci sono: Dua Lipa, l’attrice Vanessa Hudgens e la rapper Lizzo.

Tra le star di Tik Tok anche Charlie D’Amelio ha deciso di partecipare alla challenge. Inoltre la stessa Cardi B ha deciso di lanciare un monito proprio su Tik Tok invitando tutti i suoi fan di non farsi male durante l’esecuzione della coreografia, cosa che è accaduta a qualcuno che cercava di replicare salti e spaccate.

Fonte foto: https://www.instagram.com/tiktok/