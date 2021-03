Ospite d’onore della kermesse di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic alloggerà nel suo splendido yacht di lusso ormeggiato a Portosole.

La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha come ospite fisso Zlatan Ibrahimovic e il calciatore del Milan sta da subito facendo parlare di sé già a partire del suo ingresso in grande stile nella città ligure.

L’attaccante svedese si è presentato a Sanremo a bordo del suo favoloso yacht, che gli farà da “casa” per tutta la sua permanenza al Festival. Per un benvenuto degno del suo nome è stata riprodotta un’area di rigore in miniatura sulla banchina davanti all’imbarcazione, con erba sintetica e righe bianche.

Unknown: lo yacht di Ibrahimovic

A fare da modesto alloggio all’ospite della kermesse sanremese ci sarà “Unknown”, lo yacht da 20 milioni di euro che possiamo ammirare in questo video della scorsa estate. Ibrahimovic ha acquistato l’imbarcazione nel 2018, in realtà la versione base di questo genere di yatch ha un costo nettamente inferiore e può essere acquistata per soli 8 milioni.

Ma Ibrahimovic ha aggiunto alla sua qualche tocco personale arricchendola di ogni genere di comfort. La sua versione ultralusso del Riva 100 Corsaro (questo è il modello dello yacht) è lunga quasi 30 metri e non ha niente da invidiare ad un albergo lussuoso, per non parlare del fatto che può solcare le acque a una velocità di 27,5 nodi.

Uno yacht con tutti i comfort

Lo yacht dell’attaccante svedese può ospitare fino a 12 persone, in aggiunta ai membri dell’equipaggio. All’interno ci sono cinque cabine di cui tre suite matrimoniali e una straordinaria vista data dalle vetrate panoramiche.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Questo “piccolo” gioiello ha anche un cocktail bar, una palestra attrezzata e un ampio garage in cui Ibrahimovic custodisce un motoscafo e una moto d’acqua. Lontano dal campo per via del suo infortunio, Ibra non potrà partecipare alla partita con l’Udinese, ma di certo non si annoierà nella sua residenza galleggiante.

Tra un’esibizione e l’altra, Ibrahimovic si ritirerà in una delle cinque cabine della sua imbarcazione ormeggiata a PortoSole. Accanto al suo, un altro yacht altrettanto famoso, quello di Alex Del Piero, lo yacht chiamato “Aurelia”, ma conosciuto anche come “10”.