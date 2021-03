I migliori bracciali anti-ansia e stress: ecco i dispositivi da polso per tenere a bada nervosismo, palpitazioni o insonnia.

Tra i vari rimedi terapeutici per combattere lo stress esiste anche l’utilizzo di appositi bracciali anti-ansia. A farli diventare famosi anche al grande pubblico è stato Fedez. Il rapper, alla vigilia del suo debutto a Sanremo, si è mostrato in alcune storie di Instagram con dei dispositivi elettronici per tenere a bada l’ansia e lo stress grazie ad alcune vibrazioni. Bracciali che ha poi portato anche sul palco dell’Ariston. Ma quali sono i modelli più adatti alla nostra quotidianità? Ecco alcuni dei più apprezzati dagli utenti!

Bracciali anti-ansia: i modelli migliori

Per poter tenere a bada ansia e stress è possibile utilizzare braccialetti i gomma molto classici ed economici o dispositivi elettronici delle migliori marchie, usati già in altri ambiti della nostra vita.

Braccialetti gomma

Se preferisci limitare l’uso dello smartwatch o del Fitbit all’attività agonistica o ad altri momenti della vita, esistono dei bracciali a scopo terapeutico decisamente meno costosi ma consigliati dagli esperti. Ad esempio i bracciali shamballa con pietre naturali benefiche che regalano energia positiva.

Esistono poi i braccialetti magnetici antidolorifici da uomo o donna. Anche questi hanno un costo contenuto, ma riescono a restituire benefici da non sottovalutare. Grazie agli ioni aiutano ad aumentare il livello di energia complessivo per dare sollievo nei momenti di ansia e stress.

Più simile, per il funzionamento, al modello indossato da Fedez a Sanremo è invece il bracciale Acupressure, basato su tre punti di pressione nella zona del polso. Semplici e facili da usare, aiutano anche a combattere dolori causati dal mal di testa.

Tanti sono invece i modelli di bracciali ad aromaterapia, alla moda, belli da vedere e anche molto efficaci. Grazie ai loro profumi riescono ad alleviare lo stress e a mantenerci rilassati e di buon umore. Attenzione però a scegliere oli essenziali di nostro gradimento!

Se però preferisci comunque un modello più tecnologicamente avanzato, ma senza spendere troppo, ti consigliamo anche uno smartwatch entry level, o magari medio gamma. Ad esempio Honor Band 5 Activity Tracker, un piccolo assistente che ci aiuta a controllare la frequenza cardiaca e il sonno, rilevando l’ossigeno nel sangue e ccontrollando le condizioni del nostro corpo, permettendoci in questo modo di ridurre ansia e stress.