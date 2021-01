Orologi Fitbit: prezzo, modelli e consigli su quale scegliere a seconda delle proprie esigenze, tra i tanti presenti nei negozi e sugli store online.

Se sei uno sportivo, saprai sicuramente cosa sono gli orologi fitbit, l’accessorio indispensabile per chi vuole mantenersi in forma. Un orologio fitbit è infatti un orologio intelligente che ci accompagna in tutte le attività quotidiane, monitorando i nostri movimenti, i passi fatti, il battito cardiaco, le calorie bruciate e ogni dato utile per gestire il nostro allenamento.

Nell’acquisto di un Fitbit, il prezzo è spesso un freno. Eppure, ce ne sono di ottimi adatti a tutte le tasche. Scopriamo insieme quali sono i modelli più consigliati tra quelli presenti sul mercato!

Orologi Fitbit: i modelli migliori

Partiamo da Fitbit Inspire HR, uno dei modelli più equilibrati di orologi per allenamento. A un prezzo abbastanza contenuto permette infatti di avere caratteristiche avanzate come il controllo dei battiti, quello automatico dei movimenti e gli esercizi per la respirazione guidata. Non ha il GPS Integrato, ma si può sopperire collegandolo allo smartphone.

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/tracker-fitness-health-exercise-3735862/

Tra i suoi punti di forza ci sono un’autonomia invidiabile, un design sottile e anche molto dinamico. Dal punto di vista estetico è uno dei più apprezzati dagli utenti. Inoltre, è anche impermeabile, e quindi adatto per chi nuota. Tuttavia, non riesce a tenere sotto controllo della bracciata.

Se si vuole spendere qualcosa in meno, esiste anche il modello base di Fitbit Inspire. Dal lato estetico resta uno dei più apprezzati, e anche come caratteristiche resta affidabile, a patto che non interessi il sensore del battito cardiaco. Ha infatti il controllo del movimento, del sonno e anche un’ottima autonimia. Tuttavia, le sue funzioni si limitano a queste. Insomma, il modello ideale per chi c’entra un entry level per imparare a utilizzare questo tipo di accessori ormai indispensabili. Per chi cerca un modello un pochino più evoluto, è consigliabile anche il successivo Inspire 2.

C’è poi Fitbit Versa 3, un modello più avanzato rispetto ai precedenti, con una qualità costruttiva ottima e dimensioni ridotte. Anche in questo caso manca il GPS, ma per il resto possiede tutte le opzioni più importanti per le attività quotidiane, e anche qualche chicca da intenditori. Integra ad esempio anche Fitbit Pay, oltre tante app e a molto spazio per caricare musica. Se si vuole spendere qualcosa in meno, è possibile scegliere anche il modello precedente, Versa 2.

Ma il Fitbit originale, il primo modello della nota marca di orologi intelligenti, è lo Ionic. Si tratta della soluzione ideale per chi cerca un dispositivo specializzato per il fitness e per ogni altra attività sportiva. A completarlo, il sistema di pagamento Fitbit Pay e il sistema GPS integrato, che permetteranno di fare a meno dello smartphone.

Per chi vuole un prodotto davvero completo, e ha a disposizione un budget alto, la soluzione ideale potrebbe essere Fitbit Sense, il modello più sofisticato dell’azienda. Qui c’è davvero tutto, anche più del necessario: GPS, sensore ECG, una funzione per il monitoraggio dello stress e tanti altri dati che vengono sincronizzati e analizzati dall’orologio. Un accessorio eccezionale dedicato ai professionisti dello sport ma anche agli amatori molto pignoli.

Chiudiamo con un altro dei modelli più equilibrati, il Fitbit Charge 4, forse il migliore per rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un accessorio semplice e discreto, indossabile tutti i giorni ma in grado di diventare un perfetto compagno d’allenamento anche per gli sportivi più esigenti. Anche in questo caso il GPS è integrato, come l’applicazione Fitbit Pay.

