Cosa sono le Live Rooms di Instagram: come funzionano le nuove stanze che possono ospitare fino a quattro persone in diretta sul social.

Novità in arrivo su Instagram. Mentre la pandemia non lascia tregua e i lockdown fioriscono ancora in tutto il mondo, Italia compresa, il social ci offre una nuova opportunità di evasione direttamente dalle nostre case. Si tratta delle Live Rooms, delle stanze in diretta che consentono a più persona di conversare attraverso il celebre social. Scopriamo insieme come funzionano!

Live Rooms su Instagram: come funzionano

Si tratta di una vera e propria novità per Instagram, che offre l’opportunità di raddoppiare il numero di partecipanti alle conversazioni. Finora si poteva infatti parlare solo in due, mentre le stanze permettono di far entrare fino a quattro persone.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/instagram-social-media-simbolo-3319588/

Ma come funzionano le Rooms allargate? Semplice. Si comincia una come una normale diretta, selenzionando ‘video in diretta’, quindi si preme l’icona ‘stanze‘ per aggiungere i tre ospiti con cui vogliamo dialogare. Una novità molto semplice ma dalle grandi potenzialità.

Cosa si può fare con le Live Rooms di Instagram

Nel suo blogspot ufficiale, il social network di Menlo Park presenta questa novità facendo alcuni esempi di ciò che si può fare con le Live Rooms: “Talk show, jam session tra musicisti, sessioni di Q&A più coinvolgenti, tutorial interattivi per le community“. Idee importanti per i milioni di creator del mondo, e non solo.

Durante le Live Rooms si potanno inoltre acquistare badge per supportare i creator, inserire link per lo shopping o promuovere raccolte fondi. Strumenti importanti per chi fa dell’utilizzo di Instagram un vero e proprio mestiere. Conclude il social, che promette l’arrivo dell’aggiornamento a livello globale in tempi brevi, magari con quello per lo scorrimento verticale delle stories: “Questo upgrade è un ulteriore passo avanti per offrire ai creator nuovi modi per raggiungere e interagire con il loro pubblico“. Questo un esempio delle Live Rooms:

