Instagram continua a prendere ispirazione da TikTok, stavolta per il modo di navigare tra i suoi contenuti. Il social network del gruppo Zuckerberg sarebbe infatti pronto a passare al sistema di scorrimento verticale per le sue Stories. La notizia è stata diffusa su Twitter in Italia dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che ha mostrato come il social stia sperimentando questa nuova modalità di navigazione, probabilmente per risultare più familiare anche ai tanti follower ormai abituati a utilizzare anche l’app di ByteDance.

Instagram come TikTok: scorrimento verticale in arrivo?

Dallo scorrimento orizzontale a quello verticale è un attimo. Instagram sta pensando seriamente di portare il nuovo metodo di navigazione, peraltro già utilizzato per il feed, anche per le sue Stories.

Il motivo? In linea di massima perché sembra essere più naturale (non a caso è già utilizzato per lo swipe up, ovvero l’apertura dei link esterni). Ma è più che probabile che un’ulteriore spinta sia stata data dall’esplosione di TikTok, che utilizza proprio questo metodo di navigazione tra i suoi contenuti. Di seguito lo screen pubblicato dallo sviluppatore Paluzzi:

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Instagram punta a semplificare l’UX

Questa novità potrebbe rientrare in un piano più complesso che punta alla semplificazione dell’esperienza dell’utente. Un piano che era stato rivelato nel podcast di The Verge dal leader del social, Adam Mosseri. In tal senso lo scorrimento verticale dovrebbe rendere più semplice la navigazione per gli utenti all’interno del social network, uniformando la direzione per tutti i contenuti, siano essi foto, video, Reels, Stories o dei più lunghi Igtv.

Al momento si tratta solo di un test interno alla piattaforma, comunque. Sapremo nei prossimi mesi l’esito di questa sperimentazione e solo allora verrà annunciata l’eventuale adozione definitiva di questa nuova modalità.

