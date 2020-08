Gli Instagram Reels stanno per arrivare anche in Italia: ecco cosa sono i brevi video che faranno concorrenza a quelli diventati popolari grazie al social cinese TikTok.

Facebook lancia il guanto di sfida a TikTok: sono in arrivo anche in Italia gli Instagram Reels. Di cosa si tratta? Semplice, di brevi video simili in tutto e per tutto a quelli ormai diventati famosissimi grazie all’applicazione cinese più amata in tutto il mondo. Si tratta di una funzione già testata in Brasile, ma che ora è pronta ad arrivare anche in tanti altri Paesi di tutto il mondo, Italia compresa.

Instagram Reels anche in Italia

Su questa grande novità il gruppo Facebook sta lavorando da ormai oltre un anno. Dopo averla lanciata in Brasile, la nuova funzione è stata testata in Francia e Germania, e di recente anche in India. Stando a quanto riferito da Nbc News, però, la fase di test è ormai alle spalle, e il noto social network starebbe per rilasciare i Reels in oltre 50 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Messico e Italia.

Fonte Foto: https://pixabay.com/it/photos/instagram-social-media-simbolo-2815919/

Ma come funzioneranno i Reels? Gli utenti vedranno questa nuova icona comparire nella parte inferiore della schermata di Instagram, e potranno registrarne uno nuovo con grande immediatezza. Come tutte le altre creazioni, anche i Reels saranno visibili nel feed principale e nella sezione Esplora.

Instagram Reels vs TikTok

Con questa nuova opzione, Facebook prova a sfidare TikTok sullo stesso terreno attraverso Instagram, come già fatto in passato con l’introduzione delle Stories, che di fatto ha limitato l’espansione di Snapchat. D’altronde, sono tanti gli instagrammer che potranno sfruttare questa funzione per offrire nuovi contenuti al propro pubblico, senza dover per forza ripartire da zero su una piattaforma sconosciuta.

Riuscirà attraverso i Reels il colosso di Menlo Park a stoppare l’avanzata dell’app cinese? Possibile, complice anche la ‘guerra’ iniziata da alcuni governi contro TikTok, bandito in Stati come l’India e l’Australia per motivi legati alla sicurezza.

