Il 13 agosto del 2019 ci lasciava Nadia Toffa: nel giorno dell’anninversaria della morte della conduttrice, su Italia 1 va in onda uno speciale de Le Iene.

Era il 13 agosto dell’anno scorso quando, all’età di 40 anni, ci lasciava Nadia Toffa. Per ricordarla e omaggiarla, a un anno esatto dalla morte, giovedì 13 agosto 2020 Le Iene andranno in onda su Italia 1 con una puntata speciale per ricordare la celebre inviata e conduttrice del programma. Nel corso della puntata, che verrà trasmessa in prima serata a partire dalle 21.25 circa, i suoi ex colleghi e amici la ricorderanno in vari modi.

Le iene: la puntata per Nadia Toffa

L’annuncio della puntata speciale de Le Iene dedicata interamente a Nadia Toffa è stato dato dall’account Instagram del programma attraverso un post in cui è presente un breve video, lo stesso utilizzato per il finale di ogni puntata nell’ultimo anno, in cui si può vedere l’ex conduttrice ballare.

“Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano.

Le Iene per Nadia. Giovedì 13 agosto su Italia Uno in prima serata” si legge nel post che accompagna il video.

Nadia Toffa e Le Iene

Nadia Toffa è entrata a far parte della famiglia de Le Iene nel 2009, acquisendo immediatamente una certa fama presso i fan del programma per i suoi servizi d’inchiesta sulle presunte truffe delle farmacie, per quelli sulle slot machine e sullo smaltimento illegale dei rifiuti.

Dal 2016, oltre che inviata, è diventata anche conduttrice del programma d’informazione di Italia 1. E il programma lo ha condotto fino al 5 maggio del 2019 (insieme a Nicola Savino), la penultima puntata della stagione; una settimana dopo, a causa dell’aggraverai delle sue condizioni di salute, non riuscì a essere presente per l’ultima puntata dell’anno.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/nadiatoffa/