Vacanze in Cilento per 2 euro al giorno grazie a un progetto del borgo di San Mauro La Bruca: ecco l’offerta per rilanciare il turismo nella zona.

Una vacanza gratis forse è impossibile… ma una quasi gratis no! Nell’estate 2020 puoi goderti la natura del Cilento, il suo mare cristallino, i suoi boschi dal verde intenso, i suoi borghi storici e ricchi d’arte, senza alleggerire troppo il tuo portafoglio. Come? Aderendo all’offerta creata dal piccolo borgo di San Mauro La Bruca per rilanciare il turismo.

Vacanze in Cilento a 2 euro

Il piccolissimo Comune in provincia di Salerno, un centro abitato da circa 500 persone, oasi verde in una delle zone più belle del Parco del Cilento e del Vallo di Daino, ha deciso di rilanciare il proprio turismo concedendo una possibilità davvero interessante per godersi le proprie bellezze senza spendere troppo.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/roccagloriosa-cilento-5193782/

L’amministrazione ha scelto infatti di mettere a disposizione gratuitamente le camere di una struttura comunale dal 25 luglio al 30 settembre: si tratta di sei camere doppie che potranno essere ‘affittate’ dai turisti per non più di sette giorni a coppia, con una turnazione che va da sabato a sabato.

Vacanze low cost in Cilento: come partecipare

Ma a chi si rivolge questa offerta? A tutti i cittadini maggiorenni, sia italiani che stranieri, residenti al di fuori della Campania e che non abbiano parenti o affini residenti nel comune in questione. L’unico contributo richiesto è quello di 2 euro al giorno a ospite per coprire le spese vive.

Il Comune sottolinea comunque che non saranno fornite lenzuola, cuscini, coperte, vitto ecc., e gli ospiti avranno l’obbligo di lasciare le camere pulite e in ordine prima della partenza. Per partecipare all’offerta è necessario inviare all’indirizzo vacanza2eurosanmauro@gmail.com un modulo debitamente compilato e disponibile sul sito del Comune. Per maggiori informazioni, è disponibile il numero di telefono del Comune: 0974974010.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/roccagloriosa-cilento-5193782/