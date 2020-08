Dallo shampoo alla piega ai prodotti volumizzanti: ecco cinque modi per dare volum ai nostri capelli fini ma senza rovinarli.

I capelli fini, da sempre, sono considerati croce e delizia di chi li possiede. Se da un lato la piega, soprattutto quella liscia, subito è pronta, dall’altro invece chi ha i capelli fini combatte con la poca presenza di volume. Molto spesso, inoltre, avere i capelli molto sottili ci porta anche a pensare a un diradamento degli stessi, proprio perché sembrano essere sempre molto pochi.

Come influiscono alimentazione e stress sui capelli fini

I capelli – sia quelli fini che quelli grassi – risentono molto non solo dell’alimentazione ma anche dello stress che una persona affronta ogni giorno. Inoltre è stato visto come se ci si sottopone a trattamenti che non sono indicati per la tipologia dei nostri capelli il rischio è quello di rovinarli e indebolirli.

Proprio questo indebolimento, inoltre, può portare i nostri capelli a diventare sempre più deboli e alla lunga questo causa anche la caduta degli stessi con relativo diradamento. ma ci sono dei modi per renderli voluminosi e luminosi.

Secondo gli studiosi, inoltre, per rendere i capelli più voluminosi non bisognerebbe applicare il balsamo dopo lo shampoo. Per i capelli fini, infatti, il balsamo non rappresenta un toccasana, anzi, lo finirebbe di appiattire.

Per ridare volume alla nostra chioma, inoltre, è possibile utilizzare anche uno shampoo secco. Per applicarlo, inoltre, è opportuno dividere la chioma in sezioni e applicare il prodotto dalla radice fino alle punte.

Lavarsi i capelli

Capelli fini: dai prodotti volumizzanti alla piega

Per dare volume ai nostri capelli, inoltre, è opportuno utilizzare dei prodotti ad hoc per la nostra cute. Adatti, inoltre, sarebbero non solo le mousse, che facilmente si trovano in commercio, ma anche gli spray. Spesso, inoltre, bisogna applicarli sui capelli bagnati e prima di passare all’uso di phon o piastra.

Per dare un effetto volume ai nostri capelli, inoltre, si può utilizzare anche un phon e una spazzola adatti. Una buona piega, infatti, potrebbe ovviare al nostro problema e darci un aspetto diverso e una chioma più folta.