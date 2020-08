A condurre il Festival di Castrocaro 2020 è Stefano De Martino ma a spiccare è la presenze di Bugo tra i giurati delle celebre kermesse.

Nell’ultimo Festival di Sanremo Bugo è stato senza dubbio, insieme al suo partner Morgan, il cantante che più ha fatto parlare e discutere: d’altronde è un qualcosa di estremamente raro vedere un artista lasciare infuriato il palco del teatro Ariston. Il prossimo 27 agosto Bugo lo ritroveremo ad un altro prestigioso Festival: quello di Castrocaro. Come riporta Blogo, infatti, è stato scelto in qualità di giurato delle tradizione kermesse. Stavolta non dovrebbero esserci liti e conseguenti fughe.

Festival di Castrocaro 2020: i concorrenti

A causa della pandemia da Covid-19, quest’anno le audizioni del Festival di Castrocaro non si sono svolte dal vivo, come da tradizione, ma online. A ottenere l’accesso alla fine sono stati otto artisti. Ecco chi sono:

Federico Castello in arte Fellow, Jacopo Ottonello in arte solo Jacopo, Laura Fantauzzo, Marco Costanzo e Mario Cianniello che insieme formano il duo nominato Le Radici, Nadia D’Aguanno, Niccolò Dainelli in arte Daino, l’ex di Amici Stefano Farinetti (in arte Neno) e infine i Watt, il quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello.

Festival di Castrocaro 2020: la giuria e i conduttori

Come detto in precedenza, tra i giurati del Festival di Castrocaro 2020 ci sarà anche Bugo che, come riportato da Blogo, è stato scelto proprio dal conduttore della manifestazione: Stefano De Martino.

Non una novità quella dell’ex concorrente di Amici alla guida del Festival di Castrocaro: lo aveva infatti già condotto nella scorsa edizione. Stefano De Martino sul piccolo schermo, nelle vesti di conduttore, lo si vede ormai da diverso tempo. Ha condotto anche il Festival della Taranta, è stato l’inviato de L’isola dei famosi nel 2018 ed è il padrone di casa della trasmissione comica di Rai 2 Made in Sud.